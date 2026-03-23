« Tout cela tient la route » : l'ancienne star de la DFB Thomas Müller dévoile son favori pour la Coupe du monde

À propos de l'équipe nationale allemande entraînée par Julian Nagelsmann, Müller a déclaré : « Ce n'est pas comme si nous devions forcément être les grands outsiders. Ce qui me manque chez nous, c'est la régularité dont nous avons fait preuve ces dernières années, ces victoires régulières, ces performances dominantes et constantes. Mais on voit toujours, de temps à autre, de quoi nous sommes capables. »

En conclusion, Müller a déclaré : « Je m'intéresse davantage à d'autres nations. Mais en tant que supporter, mon cœur bat naturellement pour l'Allemagne. »

Müller a disputé 131 matchs internationaux avec l'équipe nationale allemande, au cours desquels il a inscrit 45 buts et délivré 41 passes décisives. Il a fait sa dernière apparition sous le maillot allemand en 2024, lors du quart de finale de l'Euro perdu contre l'Espagne.