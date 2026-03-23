Thomas Müller, ancien international allemand et actuellement sous contrat avec les Vancouver Whitecaps en MLS, a désigné l'Espagne comme son favori personnel pour la Coupe du monde qui se déroulera cet été aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
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« Tout cela tient la route » : l'ancienne star de la DFB Thomas Müller dévoile son favori pour la Coupe du monde
« Parmi les favoris, on retrouve toujours les habitués. Si je devais citer une équipe en particulier, je dirais instinctivement les Espagnols, car ils parviennent toujours, d'une manière ou d'une autre, à intégrer leurs joueurs individuels de talent dans un jeu d'équipe très fluide et harmonieux », a-t-il déclaré lors d'un événement Magenta à Munich.
« Ils ont la même vision du jeu. On voit que tout s'imbrique parfaitement », a-t-il ajouté.
- AFP
Thomas Müller cite cinq candidats au titre de champion du monde
Outre les Espagnols, Müller a également cité la France, qu'il a qualifiée d'« immense vivier de talents » : « Ils pourraient même envoyer trois équipes à la Coupe du monde qui nous feraient dire "Oh, wow !" », a estimé Müller.
Parmi les autres équipes prometteuses, Müller a cité : « Le Portugal, l’Argentine, l’Allemagne. Je veux bien nous inclure là-dedans », a-t-il déclaré.
Thomas Müller : « En tant que supporter, mon cœur bat naturellement pour l'Allemagne »
À propos de l'équipe nationale allemande entraînée par Julian Nagelsmann, Müller a déclaré : « Ce n'est pas comme si nous devions forcément être les grands outsiders. Ce qui me manque chez nous, c'est la régularité dont nous avons fait preuve ces dernières années, ces victoires régulières, ces performances dominantes et constantes. Mais on voit toujours, de temps à autre, de quoi nous sommes capables. »
En conclusion, Müller a déclaré : « Je m'intéresse davantage à d'autres nations. Mais en tant que supporter, mon cœur bat naturellement pour l'Allemagne. »
Müller a disputé 131 matchs internationaux avec l'équipe nationale allemande, au cours desquels il a inscrit 45 buts et délivré 41 passes décisives. Il a fait sa dernière apparition sous le maillot allemand en 2024, lors du quart de finale de l'Euro perdu contre l'Espagne.
Le calendrier des matchs de l'équipe nationale allemande :
27 mars, 20 h 45 Suisse - Allemagne 30 mars, 20 h 45 Allemagne - Ghana 31 mai, 20 h 45 Allemagne - Finlande 6 juin, 20 h 30 États-Unis - Allemagne