« Tout cela semble irréel » - Rob Mac remercie Wrexham et Chelsea pour ce match classique de la FA Cup et adresse un message « à bientôt » aux géants de la Premier League

L'ambiance électrique qui régnait au Racecourse Ground a donné des ailes à une équipe de Wrexham particulièrement combative, qui a surpris à deux reprises la formation de Chelsea, évaluée à plusieurs milliards de livres sterling, dans un match classique et palpitant de la FA Cup. Les hôtes, qui évoluent en Championship, ont d'abord pris l'avantage grâce à une belle finition de Sam Smith, puis, après un malheureux but contre son camp d'Arthur Okonkwo qui a égalisé le score à la fin de la première mi-temps, Wrexham a repris l'avantage de manière spectaculaire en fin de deuxième mi-temps grâce à un coup de génie de Callum Doyle. Cependant, la réaction rapide de Josh Acheampong a contraint les deux équipes à disputer une prolongation, une tâche rendue encore plus difficile par un carton rouge dévastateur infligé à George Dobson de Wrexham juste avant le coup de sifflet des 90 minutes, après consultation du VAR.

Réduits à dix, les hôtes ont vu leur résistance héroïque brisée par une volée époustouflante d'Alejandro Garnacho. Après que le VAR ait annulé un but égalisateur potentiel de Lewis Brunt pour hors-jeu, Joao Pedro a conclu une contre-attaque rapide dans les dernières secondes pour sceller une victoire 4-2 âprement disputée et sauver les géants de la Premier League d'une défaite monumentale.