Getty Images Sport
Traduit par
« Tout cela semble irréel » - Rob Mac remercie Wrexham et Chelsea pour ce match classique de la FA Cup et adresse un message « à bientôt » aux géants de la Premier League
Wrexham pousse les géants de la Premier League au bord du gouffre
L'ambiance électrique qui régnait au Racecourse Ground a donné des ailes à une équipe de Wrexham particulièrement combative, qui a surpris à deux reprises la formation de Chelsea, évaluée à plusieurs milliards de livres sterling, dans un match classique et palpitant de la FA Cup. Les hôtes, qui évoluent en Championship, ont d'abord pris l'avantage grâce à une belle finition de Sam Smith, puis, après un malheureux but contre son camp d'Arthur Okonkwo qui a égalisé le score à la fin de la première mi-temps, Wrexham a repris l'avantage de manière spectaculaire en fin de deuxième mi-temps grâce à un coup de génie de Callum Doyle. Cependant, la réaction rapide de Josh Acheampong a contraint les deux équipes à disputer une prolongation, une tâche rendue encore plus difficile par un carton rouge dévastateur infligé à George Dobson de Wrexham juste avant le coup de sifflet des 90 minutes, après consultation du VAR.
Réduits à dix, les hôtes ont vu leur résistance héroïque brisée par une volée époustouflante d'Alejandro Garnacho. Après que le VAR ait annulé un but égalisateur potentiel de Lewis Brunt pour hors-jeu, Joao Pedro a conclu une contre-attaque rapide dans les dernières secondes pour sceller une victoire 4-2 âprement disputée et sauver les géants de la Premier League d'une défaite monumentale.
- Getty Images Sport
Mac réfléchit à une belle nuit
Sur les réseaux sociaux, Mac, créateur de la série It's Always Sunny in Philadelphia, a exprimé son immense fierté envers la communauté et l'équipe. Sous les projecteurs du nord du Pays de Galles, Wrexham a prouvé qu'il pouvait rivaliser avec l'élite mondiale, ce qui a incité Mac à poster sur X : « C'est peut-être le manque de sommeil, mais je suis submergé par la gratitude. Tout cela me semble irréel. Merci aux habitants de Wrexham et à @Wrexham_AFC de m'avoir permis de participer à cet événement. »
« Et merci au @ChelseaFC pour ce match incroyable. J'ai vu plusieurs joueurs après le match et à l'aéroport, et ils ont été adorables et très encourageants. Il n'y a pas besoin de haine et de colère. Ça peut être magnifique. J'espère qu'on se reverra bientôt. »
La controverse autour du VAR gâche la fête
L'introduction du VAR, que Wrexham n'utilise pas en Championship, a frustré McElhenney après le carton rouge infligé à George Dobson et l'annulation d'un but égalisateur en fin de match qui aurait porté le score à 3-3. Interrogé par ESPN sur son opinion concernant cette technologie, il a demandé : « Pouvez-vous censurer quelque chose ici ? » avant de déclarer : « Je pense que le chant était : "F*** VAR !" ».
Reynolds a acquiescé, ajoutant en plaisantant : « C'est ce qu'ils ont dit. Ils vont en fait faire appel à la VAR pour ce que vous venez de dire. »
- Getty Images Sport
Les yeux rivés sur le titre de Premier League
Au final, cette soirée a confirmé que Wrexham avait sa place sur la grande scène, alors que le club revient à son objectif premier : assurer sa promotion dans l'élite. Les Red Dragons occupant actuellement une place en barrages, le rêve d'affronter régulièrement des clubs comme Chelsea devient chaque semaine plus réaliste. Pour l'instant, les propriétaires hollywoodiens et leur équipe peuvent garder la tête haute après une soirée qui a prouvé que la magie de la coupe était bien vivante.
Publicité