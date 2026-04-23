C’est peu dire que l’incrédulité règne : après son triplé de 2020, le FC Bayern n’a disputé aucune finale pendant cinq saisons. Ni en Coupe d’Allemagne, ni en Ligue des champions. Dix tentatives, dix échecs. Les Bavarois ont tour à tour été humiliés par le 1. FC Sarrebruck et surclassés par Manchester City.
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Tous les ingrédients indispensables sont réunis ! Ce FC Bayern est prêt à réaliser le triplé
En s’imposant 2-0 en demi-finale de la Coupe d’Allemagne face au Bayer Leverkusen, le Bayern Munich a mis fin à sa plus longue période sans finale depuis le début des années 1990. Et ce n’est peut-être pas fini : déjà couronné champion, le club bavarois pourrait rejoindre le Paris Saint-Germain en finale de la Ligue des champions, puis enchaîner deux succès décisifs. Tous les ingrédients d’un triplé historique sont réunis, sur le terrain comme en coulisses.
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FC Bayern : une ossature qui tient la route et une gestion des efforts bien maîtrisée
L’entraîneur Vincent Kompany a mis en place un système efficace contre des adversaires de tous niveaux, axé sur la possession du ballon, le pressing et le marquage individuel. Il a également constitué un onze de départ bien rodé, structuré autour d’un axe clair. Si l’absence de Serge Gnabry est regrettable, Jamal Musiala, remplaçant idéal, arrive en pleine forme au moment opportun.
Globalement, le groupe munichois a été épargné par les blessures durant cette intersaison chargée : Lennart Karl et Tom Bischof devraient bientôt revenir. Tous les titulaires, hormis Gnabry, sont donc opérationnels et apparaissent frais grâce à la gestion rigoureuse des charges instaurée par Kompany. Le niveau général reste constamment élevé, voire exceptionnel, et les écarts de performance sont rares. En demi-finale contre Leverkusen, le groupe a ainsi offert une performance collective soudée et impressionnante.
L’attaquant Harry Kane a bien sûr inscrit un nouveau but, servi au terme d’une combinaison spectaculaire entre les trois magiciens Michael Olise, Jamal Musiala et Luis Diaz. En défense, Dayot Upamecano et Jonathan Tah ont formé un duo central très solide, tandis que les arrière latéraux Josip Stanisic et Konrad Laimer ont été les gagnants discrets de la saison. Au milieu, le tandem Joshua Kimmich-Aleksandar Pavlovic a imposé sa supériorité technique. Peu sollicité à Leverkusen, le gardien Manuel Neuer a néanmoins sorti un arrêt décisif en milieu de seconde période pour préserver la victoire.
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Au FC Bayern, le calme règne comme rarement ces derniers temps.
Tout comme le onze de départ, le banc du FC Bayern fonctionne actuellement à merveille. Les jokers de Kompany font régulièrement la différence, comme cette fois-ci Leon Goretzka avec sa passe décisive sur le 2-0 de Diaz. Alphonso Davies, notamment, est une arme redoutable grâce à sa vitesse. Nicolas Jackson affiche un bon ratio de buts par minute jouée. Mais le plus important est peut-être ceci : aucun remplaçant ne sème le trouble, aucun ne se plaint.
Kompany a veillé à ce que chaque élément de l’effectif accepte son rôle et se sente utile. Le technicien belge de 40 ans brille autant par ses choix tactiques que par son talent de communicant. Grâce aussi à sa gestion avisée des relations publiques, l’agitation habituelle qui entoure le club munichois est actuellement plus feutrée que jamais. Manuel Neuer répète tous les trois jours qu’il va bientôt se décider sur son avenir, et c’est à peu près tout ce qu’il y a à dire sur les sujets prétendument brûlants.
Il reste quatre matches avant un éventuel troisième triplé de l’histoire du club. Les bookmakers donnent le FC Bayern favori pour remporter la Ligue des champions et la Coupe d’Allemagne, et les chiffres leur donnent raison.