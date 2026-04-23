Tous les ingrédients indispensables sont réunis ! Ce FC Bayern est prêt à réaliser le triplé

L’entraîneur Vincent Kompany a mis en place un système efficace contre des adversaires de tous niveaux, axé sur la possession du ballon, le pressing et le marquage individuel. Il a également constitué un onze de départ bien rodé, structuré autour d’un axe clair. Si l’absence de Serge Gnabry est regrettable, Jamal Musiala, remplaçant idéal, arrive en pleine forme au moment opportun.

Globalement, le groupe munichois a été épargné par les blessures durant cette intersaison chargée : Lennart Karl et Tom Bischof devraient bientôt revenir. Tous les titulaires, hormis Gnabry, sont donc opérationnels et apparaissent frais grâce à la gestion rigoureuse des charges instaurée par Kompany. Le niveau général reste constamment élevé, voire exceptionnel, et les écarts de performance sont rares. En demi-finale contre Leverkusen, le groupe a ainsi offert une performance collective soudée et impressionnante.

L’attaquant Harry Kane a bien sûr inscrit un nouveau but, servi au terme d’une combinaison spectaculaire entre les trois magiciens Michael Olise, Jamal Musiala et Luis Diaz. En défense, Dayot Upamecano et Jonathan Tah ont formé un duo central très solide, tandis que les arrière latéraux Josip Stanisic et Konrad Laimer ont été les gagnants discrets de la saison. Au milieu, le tandem Joshua Kimmich-Aleksandar Pavlovic a imposé sa supériorité technique. Peu sollicité à Leverkusen, le gardien Manuel Neuer a néanmoins sorti un arrêt décisif en milieu de seconde période pour préserver la victoire.