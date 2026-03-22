Grande surprise dans la composition de départ de Tottenham pour le match à domicile contre Nottingham Forest :Igor Tudor a choisi d'aligner Guglielmo Vicario comme titulaire. Le gardien défendra les cages des Spurs alors qu'une opération d'une hernie est prévue demain, lundi 23 mars. Une intervention qui, très probablement, l'écartera des terrains jusqu'à la fin de la saison et qui lui a coûté sa sélection en équipe nationale pour les barrages de qualification à la Coupe du monde.
Traduit par
Tottenham : Vicario doit se faire opérer mais sera titulaire : le choix de Tudor face à Nottingham Forest
LE CHOIX DE TUDOR
Vicario va subir une opération pour une hernie, mais Tudor a tout de même choisi de l'aligner dans les cages. Une décision motivée notamment par l'importance cruciale de ce match. La rencontre contre Nottingham Forest est, à tous égards, un match décisif pour le maintien, puisque Tottenham occupe l'avant-dernière place avec 30 points, tandis que Nottingham est avant-dernier avec 29 points.
L'entraîneur a donc souhaité aligner son meilleur gardien une dernière fois avant l'opération, dont la durée de convalescence n'est pas connue. L'espoir, cependant, est que, si l'Italie se qualifie pour la Coupe du monde, Vicario puisse revenir à temps pour faire partie de la sélection éventuelle de Gennaro Gattuso.
COMMUNIQUÉ DE TOTTENHAM
« Nous pouvons confirmer que Guglielmo Vicario subira une intervention chirurgicale pour une hernie la semaine prochaine.
Cette intervention mineure à laquelle le gardien de but de l'équipe nationale italienne va se soumettre a été programmée de manière à avoir le moins d'impact possible sur notre saison.
Guglielmo entamera immédiatement son programme de rééducation avec notre équipe médicale et nous espérons qu'il pourra revenir sur le terrain d'ici le mois prochain. »