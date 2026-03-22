Tottenham : Vicario doit se faire opérer mais sera titulaire : le choix de Tudor face à Nottingham Forest

Vicario va subir une opération pour une hernie, mais Tudor a tout de même choisi de l'aligner dans les cages. Une décision motivée notamment par l'importance cruciale de ce match. La rencontre contre Nottingham Forest est, à tous égards, un match décisif pour le maintien, puisque Tottenham occupe l'avant-dernière place avec 30 points, tandis que Nottingham est avant-dernier avec 29 points.

L'entraîneur a donc souhaité aligner son meilleur gardien une dernière fois avant l'opération, dont la durée de convalescence n'est pas connue. L'espoir, cependant, est que, si l'Italie se qualifie pour la Coupe du monde, Vicario puisse revenir à temps pour faire partie de la sélection éventuelle de Gennaro Gattuso.



