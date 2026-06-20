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Tottenham serait sur le point de finaliser l’arrivée de Mateus Fernandes, le club londonien cherchant à devancer Manchester United dans ce dossier
Tottenham mène la course pour recruter la star portugaise.
Sous l’égide de Roberto De Zerbi, Tottenham mène une campagne de transferts très active afin de remodeler son effectif après une saison difficile. D’après l’expert en transferts Matteo Moretto, le club serait désormais « très proche » d’un accord salarial avec le milieu de terrain de 21 ans, considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de la Premier League malgré les récents déboires de West Ham.
Si Manchester United courtise depuis longtemps le milieu de terrain, Tottenham a récemment accentué la pression pour devancer ses rivaux. Le joueur se montrerait réceptif à un départ vers le nord de Londres, où il espère rester en Premier League et éviter une saison en Championship. Pour l’instant, aucun contact officiel n’a été établi entre les deux clubs, les discussions se concentrant toujours sur l’entourage du joueur.
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La refonte ambitieuse du milieu de terrain menée par De Zerbi
Le recrutement de Fernandes s’inscrit dans une stratégie plus large visant à transformer le milieu de terrain du Tottenham Hotspur Stadium. Le club s’est déjà montré actif sur d’autres fronts, des informations laissant entendre qu’il tenterait également de recruter Sandro Tonali, de Newcastle United. L’arrivée de ces deux joueurs constituerait une véritable déclaration d’intention, d’autant plus que d’autres clubs du « top six » sont en concurrence pour s’attacher les services de Tonali.
Après avoir déjà recruté Andy Robertson, Jan Paul van Hecke et Marcos Senesi, le club londonien vise donc Fernandes et Tonali afin d’apporter à la fois technique et intensité défensive à son entrejeu. À 27 ans, Fernandes arrive en provenance de West Ham, où il a disputé 39 matchs toutes compétitions confondues la saison passée, inscrivant cinq buts et délivrant autant de passes décisives.
La concurrence à Manchester United
Malgré les progrès de Tottenham, Manchester United demeure une menace sérieuse dans le dossier Fernandes. Les dirigeants d’Old Trafford se sont tournés vers le jeune Portugais après avoir constaté que les transferts d’Elliot Anderson (Nottingham Forest) et d’Aurelien Tchouameni (Real Madrid) étaient trop complexes à finaliser. Selon plusieurs sources, Fernandes porte un intérêt particulier aux Red Devils et serait séduit par la perspective d’évoluer aux côtés de son coéquipier en sélection, Bruno Fernandes.
Cet intérêt des Red Devils rend la récente avancée des Spurs d’autant plus cruciale. Si les Spurs parviennent à finaliser les conditions personnelles avec ce milieu de terrain « superstar », arrivé à West Ham à l’été 2025 en provenance de Southampton pour plus de 40 millions de livres sterling et sous contrat jusqu’en 2030, la balle sera alors dans le camp des Hammers. United devra alors choisir : accélérer pour rivaliser avec la rapidité d’action de Tottenham ou risquer de perdre l’une de ses principales cibles estivales au profit d’un rival direct en Premier League.
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L'obstacle des 80 millions de livres sterling
Les conditions personnelles pourraient être finalisées prochainement, mais l’aspect financier demeure un obstacle de taille. Selon plusieurs sources, West Ham réclamerait entre 80 et 85 millions de livres sterling pour son joueur vedette. Les Hammers sont pleinement conscients du potentiel colossal de leur milieu de terrain et refusent de consentir une « remise de relégation », malgré leur récent passage en deuxième division.
Tottenham et Manchester United devraient tous deux tenter de négocier à la baisse ce montant dans les semaines à venir. Les Spurs, qui visent à conclure jusqu’à sept transferts cet été, devront gérer leur budget avec prudence. Néanmoins, l’avantage est actuellement du côté des Londoniens du nord, qui cherchent à conclure le transfert de l’un des milieux de terrain les plus convoités du pays.