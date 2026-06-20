Sous l’égide de Roberto De Zerbi, Tottenham mène une campagne de transferts très active afin de remodeler son effectif après une saison difficile. D’après l’expert en transferts Matteo Moretto, le club serait désormais « très proche » d’un accord salarial avec le milieu de terrain de 21 ans, considéré comme l’un des talents les plus prometteurs de la Premier League malgré les récents déboires de West Ham.

Si Manchester United courtise depuis longtemps le milieu de terrain, Tottenham a récemment accentué la pression pour devancer ses rivaux. Le joueur se montrerait réceptif à un départ vers le nord de Londres, où il espère rester en Premier League et éviter une saison en Championship. Pour l’instant, aucun contact officiel n’a été établi entre les deux clubs, les discussions se concentrant toujours sur l’entourage du joueur.