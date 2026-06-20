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Yosua Arya

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Tottenham se lance dans la course pour Adam Wharton, mais n'envisage pas de recruter Mason Greenwood

Mercato
Tottenham
A. Wharton
Premier League
Crystal Palace
Marseille
Ligue 1
M. Greenwood

Tottenham renforce son intérêt pour le milieu de terrain de Crystal Palace, Adam Wharton, alors que le club poursuit la refonte de son effectif sous la houlette de Roberto De Zerbi. Le club londonien voit dans l’international anglais une cible prioritaire, tandis que les rumeurs d’un intérêt pour Mason Greenwood ont été démenties.

  • Les Spurs intensifient leur quête pour recruter Wharton.

    Selon TEAMtalk, Tottenham s’est lancé dans la course pour recruter Wharton, la pépite de Crystal Palace. Âgé de 22 ans, le milieu de terrain s’est imposé comme l’un des jeunes talents les plus convoités de la Premier League grâce à une ascension fulgurante au cours de l’année écoulée. Liverpool et Manchester United suivent aussi ce pur produit des Blackburn Rovers, mais les Spurs sont désormais prêts à tout pour le recruter. Roberto De Zerbi, grand admirateur du joueur, est convaincu que sa capacité à dicter le jeu depuis l’arrière correspond parfaitement au style qu’il veut instaurer.

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    La priorité reste la refonte du milieu de terrain.

    L’intérêt de Tottenham pour Wharton s’inscrit dans le cadre d’une refonte plus large du milieu de terrain, consécutive au départ d’Yves Bissouma. Le club serait prêt à recruter jusqu’à trois milieux de terrain avant la fin du mercato, alors qu’il poursuit la restructuration de son effectif. L’avenir de João Palhinha reste également incertain. Si Tottenham dispose d’une option pour transformer son prêt en transfert définitif, le Sporting CP est également intéressé par le recrutement de l’international portugais, ce qui ajoute à l’incertitude.

    Les Spurs ont par ailleurs exploré d’autres pistes ambitieuses : Sandro Tonali (Newcastle United) et Matheus Fernandes (West Ham) ont fait l’objet de discussions internes, même si la finalisation de l’un ou l’autre dossier s’annonce complexe.

  • Aucun transfert de Greenwood n’est prévu.

    Si Tottenham envisage un profond remaniement de son milieu de terrain, le club londonien ne devrait pas, contrairement aux rumeurs, revenir à la charge pour recruter Greenwood. Selon le Daily Mail, malgré l’intérêt passé pour le joueur formé à Manchester United, les Spurs ne s’aligneront pas sur les prétentions financières de l’OM. Selon certaines informations, l’OM serait disposé à le céder afin d’assainir ses finances. Un prix d’environ 50 millions d’euros (43,3 millions de livres sterling) est évoqué, mais les Spurs ne devraient pas s’engager dans la course pour recruter l’attaquant de 24 ans.

  • Roberto De Zerbi Tottenham 2025-26Getty

    L'entraîneur a décidé de recentrer l'équipe sur des objectifs réalistes.

    Tottenham poursuit son enquête sur les options au milieu de terrain alors qu’il cherche à renforcer son effectif pour De Zerbi. Tonali, estimé à plus de 100 millions de livres sterling, et Fernandes, courtisé par plusieurs grands clubs européens, semblent des pistes complexes.

    Dans ce contexte, Wharton émerge comme l’une des cibles premium les plus accessibles pour les Spurs. Les prochaines semaines s’annoncent donc cruciales pour savoir si le club transformera son intérêt en offre concrète, alors que la refonte de son milieu de terrain s’accélère.