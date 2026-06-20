Tottenham se lance dans la course pour Adam Wharton, mais n'envisage pas de recruter Mason Greenwood

L’intérêt de Tottenham pour Wharton s’inscrit dans le cadre d’une refonte plus large du milieu de terrain, consécutive au départ d’Yves Bissouma. Le club serait prêt à recruter jusqu’à trois milieux de terrain avant la fin du mercato, alors qu’il poursuit la restructuration de son effectif. L’avenir de João Palhinha reste également incertain. Si Tottenham dispose d’une option pour transformer son prêt en transfert définitif, le Sporting CP est également intéressé par le recrutement de l’international portugais, ce qui ajoute à l’incertitude.

Les Spurs ont par ailleurs exploré d’autres pistes ambitieuses : Sandro Tonali (Newcastle United) et Matheus Fernandes (West Ham) ont fait l’objet de discussions internes, même si la finalisation de l’un ou l’autre dossier s’annonce complexe.