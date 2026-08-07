Tottenham a officiellement écarté la possibilité de vendre Romero à son rival local Arsenal cet été, selon The Athletic. Arsenal a activement étudié un transfert surprise pour le défenseur argentin dans sa recherche de renforts défensifs. Arsenal a besoin d’un nouveau défenseur central après que Saliba a souffert d’un grave problème au dos. Le joueur de 25 ans a joué malgré ce problème pendant le parcours de la France à la Coupe du monde et fait désormais face à une longue période d’absence.

Cependant, Tottenham refuse totalement d’autoriser un accord avec son voisin du nord de Londres. Des informations confirment que Tottenham ne fera affaire avec Arsenal en aucune circonstance.