Getty
Traduit par
Tottenham répond fermement à l’intérêt d’Arsenal dans un transfert surprise pour Cristian Romero
Tottenham bloque le transfert de Romero à Arsenal
Tottenham a officiellement écarté la possibilité de vendre Romero à son rival local Arsenal cet été, selon The Athletic. Arsenal a activement étudié un transfert surprise pour le défenseur argentin dans sa recherche de renforts défensifs. Arsenal a besoin d’un nouveau défenseur central après que Saliba a souffert d’un grave problème au dos. Le joueur de 25 ans a joué malgré ce problème pendant le parcours de la France à la Coupe du monde et fait désormais face à une longue période d’absence.
Cependant, Tottenham refuse totalement d’autoriser un accord avec son voisin du nord de Londres. Des informations confirment que Tottenham ne fera affaire avec Arsenal en aucune circonstance.
- Getty Images
Arsenal étudie ses options après le coup dur Saliba
La blessure de longue durée de Saliba a contraint Arsenal, champion de Premier League, à se tourner vers le marché sur le tard dans cette fenêtre de transfert. Bien que l'international français n'ait pas besoin d'une opération, le club a confirmé qu'il manquerait une période importante de compétition. Arsenal avait auparavant soumis une offre formelle pour le défenseur central d'Aston Villa Ezri Konsa. Cette proposition a été rapidement rejetée par Villa, qui réclame 60 millions de livres sterling pour l'international anglais.
Après le refus opposé à Arsenal par Tottenham, l'Atlético de Madrid a désormais relancé son intérêt de longue date pour Romero. Le club espagnol est actuellement considéré comme une destination bien plus probable pour le défenseur central de 28 ans.
L’accord de l’Inter tient malgré les renforts défensifs
Tottenham reste ouvert à une vente de Romero à l’étranger avant la fermeture du mercato. Les Spurs ont déjà trouvé un accord avec l’Inter pour le défenseur, dans le cadre d’une opération à 40 M€ (34 M£). Romero n’a toutefois pas encore finalisé les conditions personnelles de son contrat avec le club de Serie A. Ce retard a permis à d’autres prétendants européens, dont l’Atleti, de rester pleinement dans la course à sa signature.
Les Spurs ont déjà anticipé le départ attendu de Romero en renforçant considérablement leur arrière-garde. Le club du nord de Londres a bouclé une opération à 52 M£ pour Jan Paul van Hecke, en provenance de Brighton, et a recruté Marcos Senesi librement après la fin de son contrat à Bournemouth.
- Getty
De Zerbi prépare le retour du défenseur
Malgré les intenses spéculations sur un transfert autour de son capitaine, l'entraîneur de Tottenham, Roberto De Zerbi, insiste sur le fait qu'il prépare toujours la saison à venir avec Romero dans son effectif. S'exprimant cette semaine, De Zerbi a confirmé qu'il avait maintenu une communication directe avec le défenseur.
« J'ai échangé par message avec Cuti hier pour établir un plan pour son retour à Londres, mais pas pour le mercato, a déclaré De Zerbi. Ce n'est pas mon travail. Je sais qu'il y a beaucoup de solutions sur le marché des transferts », a ajouté De Zerbi.
Romero reviendra bientôt à Londres, et sa destination finale devrait être fixée avant la fermeture du mercato.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles