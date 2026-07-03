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Tottenham Hotspur v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Traduit par

Tottenham refuse d'activer l'option d'achat de João Palhinha, qui devrait donc retrouver le Bayern

Mercato
Tottenham
J. Palhinha
Premier League
Bayern Munich
Bundesliga

Tottenham Hotspur a décidé de ne pas recruter Joao Palhinha de manière définitive à l'issue de son prêt ; le milieu de terrain portugais s'apprête donc à retourner au Bayern Munich. Les Spurs ont réorienté leurs priorités après avoir réalisé d'importants investissements au milieu de terrain, tandis que l'avenir à long terme de Palhinha en Allemagne reste incertain.

  • Tottenham renonce à la piste Palhinha

    Tottenham a décidé de ne pas lever l'option d'achat inscrite dans le contrat de prêt de Palhinha, ce qui enterre définitivement toute possibilité de transfert définitif vers le nord de Londres. Selon Sky Sport, cette piste est désormais complètement écartée. Le milieu de terrain portugais doit donc retourner au Bayern après une saison passée en prêt en Premier League. Les Spurs explorent déjà d'autres options pour renforcer leur entrejeu en vue de la prochaine campagne.



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    Le transfert est officiellement acté.

    Selon Sky Sport, Tottenham a notifié aux parties concernées qu’il ne lèverait pas l’option d’achat inscrite dans le contrat de prêt de Palhinha. Le média précise qu’un transfert définitif est désormais exclu.

    Cette position fait suite aux lourds investissements déjà réalisés au milieu de terrain : les Spurs auraient déboursé environ 117 millions d’euros pour Sandro Tonali et environ 98 millions d’euros pour Mateus Fernandes, rendant superflue la venue définitive de Palhinha.

  • Le Bayern doit prendre une nouvelle décision concernant le mercato

    Palhinha va désormais réintégrer le Bayern, même si son avenir à long terme à l'Allianz Arena reste incertain. Le joueur de 30 ans est sous contrat jusqu'en 2028, mais les « Die Roten » pourraient tout de même autoriser son départ si une offre satisfaisante se présentait pendant le mercato actuel.

    Un retour au Sporting CP a été évoqué, mais l'évaluation financière fixée par le Bayern aurait compliqué les négociations. En conséquence, l'avenir du milieu de terrain reste incertain à l'approche de la pré-saison.

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  • Tottenham Hotspur v Everton - Premier LeagueGetty Images Sport

    Les discussions concernant les transferts devraient se poursuivre

    Palhinha devrait réintégrer le Bayern, à moins qu'un autre transfert ne soit conclu avant la fin du mercato. Plusieurs clubs européens suivent de près sa situation alors que les discussions se poursuivent.

    Le club bavarois cherche désormais une issue qui convienne à toutes les parties : le milieu de terrain souhaite jouer régulièrement avec l’équipe première, tandis que les « Die Roten » entendent optimiser leur retour financier.

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