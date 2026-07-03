Selon Sky Sport, Tottenham a notifié aux parties concernées qu’il ne lèverait pas l’option d’achat inscrite dans le contrat de prêt de Palhinha. Le média précise qu’un transfert définitif est désormais exclu.

Cette position fait suite aux lourds investissements déjà réalisés au milieu de terrain : les Spurs auraient déboursé environ 117 millions d’euros pour Sandro Tonali et environ 98 millions d’euros pour Mateus Fernandes, rendant superflue la venue définitive de Palhinha.