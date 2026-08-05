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Tottenham prépare une offensive combinée à 125 M£ pour deux stars de Premier League
Tottenham vise un double coup offensif à 125 M£
Tottenham prépare un énorme investissement combiné de 125 millions de livres sterling pour recruter l’ailier de City Savinho et l’attaquant de Chelsea Jackson. Le club londonien est déterminé à restructurer complètement son attaque après ses précédents recrutements en défense et au milieu de terrain. Tottenham a l’intention de dépenser 60 millions de livres sterling pour l’ailier brésilien, ainsi que 65 millions de livres sterling pour l’attaquant international sénégalais de 25 ans.
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Savinho accepte les conditions après le refus de Gakpo
Selon Fabrizio Romano, Tottenham a déjà trouvé un accord sur les conditions personnelles avec Savinho. L’ailier a officiellement demandé un transfert de City afin d’évoluer sous les ordres de l’entraîneur principal Roberto De Zerbi. Les discussions entre les deux clubs progressent, tandis que City campe sur son évaluation de 60 M£. Les Cityzens ont également conditionné toute approbation finale au fait de d’abord s’assurer de recruter un remplaçant sur le marché des transferts.
Tottenham s’est tourné vers Savinho après que Liverpool a catégoriquement refusé de négocier pour sa cible prioritaire Cody Gakpo. Liverpool a rejeté toutes les approches afin de conserver de la profondeur dans son secteur offensif.
Jackson ciblé pour résoudre la recherche d’un avant-centre
Après avoir rencontré des difficultés pour recruter un deuxième joueur de couloir, Tottenham a réorienté son attention vers la signature d'un avant-centre confirmé. Le club londonien a désormais pris contact au sujet de Jackson, valorisé à 65 M£ par Chelsea après l'arrivée de Danny Welbeck à Stamford Bridge.
Le joueur de 25 ans a passé la saison dernière en prêt au Bayern Munich, où il a surtout joué en sortant du banc. Selon le Daily Mail, Jackson souhaite désormais obtenir un transfert définitif afin de s'assurer un temps de jeu régulier en équipe première. Avec actuellement six attaquants dans son effectif, Chelsea est disposé à autoriser le départ de Jackson si Tottenham répond à son prix demandé.
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Des échéances clés en août se profilent pour Tottenham Hotspur
Les dirigeants de Tottenham doivent tenir une réunion officielle avec la direction de City au cours de la deuxième semaine d’août 2026. La hiérarchie de Tottenham veut finaliser l’accord pour Savinho avant le 10 août. Une fois le transfert du Brésilien bouclé, Tottenham soumettra immédiatement à Chelsea sa première offre officielle de 65 millions de livres sterling pour Jackson.
De Zerbi et le conseil d’administration de Tottenham poussent pour que les deux opérations soient conclues avant le début de la saison de Premier League afin de s’assurer que leur ligne d’attaque remaniée soit prête.
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