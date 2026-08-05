Tottenham prépare une offensive combinée à 125 M£ pour deux stars de Premier League

Selon Fabrizio Romano, Tottenham a déjà trouvé un accord sur les conditions personnelles avec Savinho. L’ailier a officiellement demandé un transfert de City afin d’évoluer sous les ordres de l’entraîneur principal Roberto De Zerbi. Les discussions entre les deux clubs progressent, tandis que City campe sur son évaluation de 60 M£. Les Cityzens ont également conditionné toute approbation finale au fait de d’abord s’assurer de recruter un remplaçant sur le marché des transferts.

Tottenham s’est tourné vers Savinho après que Liverpool a catégoriquement refusé de négocier pour sa cible prioritaire Cody Gakpo. Liverpool a rejeté toutes les approches afin de conserver de la profondeur dans son secteur offensif.