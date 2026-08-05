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Roberto De Zerbi Tottenham 2025-26Getty
Yosua Arya

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Tottenham prépare une offensive combinée à 125 M£ pour deux stars de Premier League

Mercato
Tottenham
N. Jackson
Savinho
Manchester City
Chelsea
Premier League

Tottenham prépare une ambitieuse double offensive à 125 millions de livres sterling pour l’ailier de Manchester City Savinho et l’attaquant de Chelsea Nicolas Jackson. Après avoir déjà remanié sa défense et son milieu de terrain, Tottenham vise désormais une refonte majeure de son secteur offensif avant la nouvelle campagne de Premier League.

  • Tottenham vise un double coup offensif à 125 M£

    Tottenham prépare un énorme investissement combiné de 125 millions de livres sterling pour recruter l’ailier de City Savinho et l’attaquant de Chelsea Jackson. Le club londonien est déterminé à restructurer complètement son attaque après ses précédents recrutements en défense et au milieu de terrain. Tottenham a l’intention de dépenser 60 millions de livres sterling pour l’ailier brésilien, ainsi que 65 millions de livres sterling pour l’attaquant international sénégalais de 25 ans.

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  • Savinho Manchester CityGetty Images

    Savinho accepte les conditions après le refus de Gakpo

    Selon Fabrizio Romano, Tottenham a déjà trouvé un accord sur les conditions personnelles avec Savinho. L’ailier a officiellement demandé un transfert de City afin d’évoluer sous les ordres de l’entraîneur principal Roberto De Zerbi. Les discussions entre les deux clubs progressent, tandis que City campe sur son évaluation de 60 M£. Les Cityzens ont également conditionné toute approbation finale au fait de d’abord s’assurer de recruter un remplaçant sur le marché des transferts.

    Tottenham s’est tourné vers Savinho après que Liverpool a catégoriquement refusé de négocier pour sa cible prioritaire Cody Gakpo. Liverpool a rejeté toutes les approches afin de conserver de la profondeur dans son secteur offensif.

  • Jackson ciblé pour résoudre la recherche d’un avant-centre

    Après avoir rencontré des difficultés pour recruter un deuxième joueur de couloir, Tottenham a réorienté son attention vers la signature d'un avant-centre confirmé. Le club londonien a désormais pris contact au sujet de Jackson, valorisé à 65 M£ par Chelsea après l'arrivée de Danny Welbeck à Stamford Bridge.

    Le joueur de 25 ans a passé la saison dernière en prêt au Bayern Munich, où il a surtout joué en sortant du banc. Selon le Daily Mail, Jackson souhaite désormais obtenir un transfert définitif afin de s'assurer un temps de jeu régulier en équipe première. Avec actuellement six attaquants dans son effectif, Chelsea est disposé à autoriser le départ de Jackson si Tottenham répond à son prix demandé.

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  • Nicolas JacksonGetty Images

    Des échéances clés en août se profilent pour Tottenham Hotspur

    Les dirigeants de Tottenham doivent tenir une réunion officielle avec la direction de City au cours de la deuxième semaine d’août 2026. La hiérarchie de Tottenham veut finaliser l’accord pour Savinho avant le 10 août. Une fois le transfert du Brésilien bouclé, Tottenham soumettra immédiatement à Chelsea sa première offre officielle de 65 millions de livres sterling pour Jackson.

    De Zerbi et le conseil d’administration de Tottenham poussent pour que les deux opérations soient conclues avant le début de la saison de Premier League afin de s’assurer que leur ligne d’attaque remaniée soit prête.