Tottenham, Mathys Tel exfiltré cet hiver ?

C’est une décision lourde de sens pour Mathys Tel. L’attaquant français de Tottenham a été retiré de la liste des joueurs inscrits pour la Ligue des champions. Pour Mathys Tel, ce retrait sonne comme un retour en arrière après une première mise à l’écart en début de saison, avant d’être réintégré à l’automne afin de pallier l’absence de Dominic Solanke. Cette nouvelle exclusion européenne constitue un coup dur pour le capitaine de l’équipe de France Espoirs.

Pour Mathys Tel, les conséquences pourraient être déterminantes. Selon les révélations de RMC Sport, l’ancien joueur de Rennes et du Bayern Munich n’est pas satisfait de son temps de jeu à Tottenham. Ce manque de continuité est devenu un critère prioritaire dans la réflexion de Mathys Tel pour la suite de sa carrière. Même si un départ n’était pas initialement la première option, la situation actuelle pourrait rebattre les cartes dès le mercato hivernal.