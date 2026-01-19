L’avenir de Mathys Tel à Tottenham s’inscrit désormais en pointillés. À l’heure où les Spurs ajustent leurs choix sportifs pour la seconde moitié de saison, le nom de Mathys Tel revient avec insistance au cœur des débats internes. L’attaquant français, en quête de continuité et de reconnaissance, vient de recevoir un signal fort de sa direction. Un signal qui, en plein hiver, pourrait accélérer une réflexion déjà engagée sur son avenir immédiat à Londres.
Tottenham, Mathys Tel exfiltré cet hiver ?
Mathys Tel de nouveau écarté par Tottenham
C’est une décision lourde de sens pour Mathys Tel. L’attaquant français de Tottenham a été retiré de la liste des joueurs inscrits pour la Ligue des champions. Pour Mathys Tel, ce retrait sonne comme un retour en arrière après une première mise à l’écart en début de saison, avant d’être réintégré à l’automne afin de pallier l’absence de Dominic Solanke. Cette nouvelle exclusion européenne constitue un coup dur pour le capitaine de l’équipe de France Espoirs.
Pour Mathys Tel, les conséquences pourraient être déterminantes. Selon les révélations de RMC Sport, l’ancien joueur de Rennes et du Bayern Munich n’est pas satisfait de son temps de jeu à Tottenham. Ce manque de continuité est devenu un critère prioritaire dans la réflexion de Mathys Tel pour la suite de sa carrière. Même si un départ n’était pas initialement la première option, la situation actuelle pourrait rebattre les cartes dès le mercato hivernal.
Mathys Tel forcé au départ par Tottenham ?
Le choix des dirigeants de Tottenham ne fait que renforcer les interrogations autour de Mathys Tel. En l’écartant de la scène européenne, le club envoie un message difficilement interprétable comme un signe de confiance. Pour Mathys Tel, ce contexte nourrit logiquement des envies d’ailleurs, tant la perspective d’un rôle secondaire semble se dessiner à court terme.
La décision apparaît d’autant plus surprenante que Mathys Tel semblait avoir retrouvé une place plus visible dans la rotation. Son entraîneur Thomas Frank avait récemment titularisé Mathys Tel lors des trois derniers matches de Premier League, avec un but inscrit face à Bournemouth, ainsi qu’en FA Cup contre Aston Villa. Des signaux positifs, désormais contredits par ce retrait en Ligue des champions, qui laissent planer un doute majeur sur l’avenir de Mathys Tel à Tottenham cet hiver.