Selon The Telegraph, Tottenham a procédé à des vérifications des antécédents de plusieurs candidats de haut niveau auprès de sources externes. Parmi les noms envisagés figurent Paul Winstanley, actuellement directeur sportif à Chelsea, et Dougie Freedman, qui a rejoint l'équipe saoudienne de deuxième division Al-Diriyah l'année dernière après un passage influent à Crystal Palace. Winstanley reste sous contrat à Chelsea jusqu'en 2031 et ne devrait pas quitter Stamford Bridge. Au cours de son mandat, il a joué un rôle clé dans des signatures importantes telles que celles de Cole Palmer et Moises Caicedo, tout en contribuant également à la nomination de managers au cours des dernières saisons.

Freedman, quant à lui, a été largement salué pour la stratégie de recrutement de Palace, supervisant l'arrivée de talents tels que Eberechi Eze, Marc Guehi et Michael Olise. Cependant, n'ayant pris ses fonctions en Arabie saoudite que récemment, des doutes persistent quant à sa volonté de revenir rapidement en Premier League.