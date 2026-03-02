AFP
Tottenham intensifie ses efforts pour recruter les anciens directeurs de Chelsea et Crystal Palace, mais se heurte à des obstacles majeurs dans ses tentatives pour remplacer Fabio Paratici
Winstanley et Freedman parmi les cibles
Selon The Telegraph, Tottenham a procédé à des vérifications des antécédents de plusieurs candidats de haut niveau auprès de sources externes. Parmi les noms envisagés figurent Paul Winstanley, actuellement directeur sportif à Chelsea, et Dougie Freedman, qui a rejoint l'équipe saoudienne de deuxième division Al-Diriyah l'année dernière après un passage influent à Crystal Palace. Winstanley reste sous contrat à Chelsea jusqu'en 2031 et ne devrait pas quitter Stamford Bridge. Au cours de son mandat, il a joué un rôle clé dans des signatures importantes telles que celles de Cole Palmer et Moises Caicedo, tout en contribuant également à la nomination de managers au cours des dernières saisons.
Freedman, quant à lui, a été largement salué pour la stratégie de recrutement de Palace, supervisant l'arrivée de talents tels que Eberechi Eze, Marc Guehi et Michael Olise. Cependant, n'ayant pris ses fonctions en Arabie saoudite que récemment, des doutes persistent quant à sa volonté de revenir rapidement en Premier League.
Réinitialisation stratégique chez les Spurs
La recherche menée par Tottenham s'inscrit dans le cadre d'une refonte structurelle plus large visant à moderniser les opérations de recrutement et à renforcer les processus de recrutement basés sur les données. La direction du club subit une pression croissante de la part des supporters pour que la prochaine nomination représente une solution visionnaire à long terme plutôt qu'une solution à court terme.
Le club souhaite idéalement qu'un nouveau directeur sportif soit en place à temps pour influencer la nomination du prochain entraîneur permanent. Igor Tudor supervise actuellement les affaires de l'équipe première à titre intérimaire à la suite de changements au niveau de la direction, mais une nomination permanente est prévue pour l'été, lorsqu'un plus grand nombre de candidats sera disponible.
L'héritage de Paratici et les défis structurels
Bien que Paratici ait officiellement quitté le club, son influence reste ancrée dans la structure de l'équipe de Tottenham. Il a joué un rôle déterminant dans la constitution de plusieurs éléments clés de l'effectif actuel, ce qui signifie que son successeur aura la tâche délicate de s'appuyer sur ces bases tout en mettant en œuvre sa propre philosophie.
L'un des principaux obstacles auxquels sont confrontés les Spurs est la complexité contractuelle entourant leurs candidats préférés. Les cadres supérieurs des clubs rivaux sont souvent protégés par de longs délais de préavis et des clauses de compensation, ce qui rend les nominations en cours de saison extrêmement difficiles à négocier.
« Il n'est jamais facile de débaucher un cadre supérieur d'un concurrent direct », a fait remarquer une source proche de la situation. « Tottenham procède avec diligence, mais le club est conscient que bon nombre de ses cibles préférées sont profondément impliquées dans des projets en cours ailleurs. »
Les enjeux sont élevés pour le mercato estival
Avec l'approche du mercato estival et les Spurs menacés de relégation en Premier League, le timing est crucial. S'ils ne parviennent pas à conclure un accord rapidement, ils pourraient une fois de plus devoir s'en remettre à leur structure de recrutement existante pour une nouvelle période cruciale du marché.
Alors que la saison entre dans sa phase décisive, il sera essentiel que la direction fasse preuve de clarté. L'ambition de Tottenham de se repositionner parmi l'élite de la Premier League dépend non seulement de ses performances sur le terrain, mais aussi de la vision stratégique mise en œuvre en coulisses.
