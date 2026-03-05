Getty Images Sport
Tottenham atteint son plus bas niveau depuis 50 ans après une terrible défaite à domicile contre Crystal Palace, qui le laisse à seulement un point au-dessus de la zone de relégation
Le carton rouge de Van de Ven renverse la situation
Le match semblait tourner à l'avantage de Tottenham dès le début lorsque Dominic Solanke a ouvert le score à la 34e minute, après un but refusé à Ismaila Sarr. Cependant, le désastre a frappé lorsque Micky van de Ven a été expulsé pour avoir tiré Sarr dans la surface de réparation, et la star de Palace s'est relevée pour convertir le penalty. Jorgen Strand Larsen a ensuite porté le score à 2-1 avant que Sarr n'augmente l'avance des visiteurs à la septième minute du temps additionnel de la première mi-temps.
Les Spurs ont réussi à se stabiliser en deuxième mi-temps, empêchant ainsi d'autres buts, mais le mal était déjà fait. La décision de Tudor de laisser sur le banc les recrues clés Conor Gallagher et Xavi Simons s'est retournée contre lui, tandis que ses remplacements tardifs n'ont pas réussi à déclencher une remontée. Tudor a désormais perdu ses trois matchs en tant qu'entraîneur intérimaire et est déjà confronté à des questions sur son avenir à court terme.
La chute libre des Spurs : un club en crise
Selon Opta, Tottenham reste désormais sur 11 matches de championnat sans victoire pour la première fois depuis octobre 1975, tout en enregistrant sa première série de cinq défaites consécutives en Premier League depuis novembre 2004, où le club avait perdu six matches d'affilée, soulignant ainsi les troubles croissants qui agitent le club.
2026, déjà une année de misère
Tottenham connaît l'un des pires débuts d'année civile de son histoire en championnat. Son seul début d'année plus long sans victoire remonte à 1935, lorsque les Spurs n'avaient remporté aucun de leurs 15 premiers matchs de championnat, ce qui souligne l'ampleur de la crise que traverse actuellement le club.
Pas de confort à domicile : les difficultés du stade des Spurs
Les Spurs ont connu une série de résultats désastreux à domicile en Premier League au cours des deux dernières saisons. Depuis le début de la saison dernière, seuls les Wolverhampton Wanderers ont subi plus de défaites à domicile dans la compétition, avec 20 matchs perdus, contre 19 pour Tottenham dans son propre stade. Ces chiffres soulignent le déclin alarmant du club sur son propre terrain, les Spurs n'ayant récolté que 31 points à domicile depuis le début de la saison 2024-25, soit le total le plus bas parmi toutes les équipes de Premier League présentes pendant cette période.
La situation ne s'annonce pas plus facile pour Tottenham, qui doit disputer le match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre l'Atlético Madrid, avant de se rendre à Liverpool pour un déplacement difficile en Premier League.
