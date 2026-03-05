Tottenham atteint son plus bas niveau depuis 50 ans après une terrible défaite à domicile contre Crystal Palace, qui le laisse à seulement un point au-dessus de la zone de relégation

Le match semblait tourner à l'avantage de Tottenham dès le début lorsque Dominic Solanke a ouvert le score à la 34e minute, après un but refusé à Ismaila Sarr. Cependant, le désastre a frappé lorsque Micky van de Ven a été expulsé pour avoir tiré Sarr dans la surface de réparation, et la star de Palace s'est relevée pour convertir le penalty. Jorgen Strand Larsen a ensuite porté le score à 2-1 avant que Sarr n'augmente l'avance des visiteurs à la septième minute du temps additionnel de la première mi-temps.

Les Spurs ont réussi à se stabiliser en deuxième mi-temps, empêchant ainsi d'autres buts, mais le mal était déjà fait. La décision de Tudor de laisser sur le banc les recrues clés Conor Gallagher et Xavi Simons s'est retournée contre lui, tandis que ses remplacements tardifs n'ont pas réussi à déclencher une remontée. Tudor a désormais perdu ses trois matchs en tant qu'entraîneur intérimaire et est déjà confronté à des questions sur son avenir à court terme.