Torres crée la surprise au sujet des négociations avec Paris

Cet été, Ferran Torres a décidé de changer d'air en quittant le Barça après quatre saisons et demie passées avec le club catalan, afin de vivre une nouvelle aventure avec le Paris Saint-Germain, qui a déboursé près de 50 millions d'euros pour s'attacher ses services.

Le journal Sport rapporte que Torres a débuté son parcours avec Paris de la meilleure des manières, en inscrivant deux buts lors de son premier match avec le club français, face à Rennes.

Interrogé sur le fait de savoir si cette saison représentait une occasion de prouver son niveau avec le club parisien, l'ancien joueur du Barça a expliqué : « Ce n'est pas pour prouver quoi que ce soit, mais simplement pour être heureux, prendre du plaisir sur le terrain, essayer de donner le meilleur de moi-même et aider l'équipe à continuer de remporter des titres. »

L'attaquant espagnol a également expliqué comment est né l'intérêt du Paris Saint-Germain à son égard, révélant que le club français avait pris contact avec lui avant même le début de la Coupe du monde.

Il a déclaré : « En réalité, avant même le début de la Coupe du monde, ils nous avaient déjà contactés. Pour nous, il était très important que le Paris Saint-Germain soit intéressé par ta signature. Donc oui, je voulais venir ici, et au final j'y suis bel et bien. »