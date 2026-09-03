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Torres crée la surprise au sujet des négociations avec Paris

Ligue 1
F. Torres
FC Barcelone
Paris Saint-Germain
France
Espagne

Cet été, Ferran Torres a décidé de changer d'air en quittant le Barça après quatre saisons et demie passées avec le club catalan, afin de vivre une nouvelle aventure avec le Paris Saint-Germain, qui a déboursé près de 50 millions d'euros pour s'attacher ses services.

Le journal Sport rapporte que Torres a débuté son parcours avec Paris de la meilleure des manières, en inscrivant deux buts lors de son premier match avec le club français, face à Rennes.

Interrogé sur le fait de savoir si cette saison représentait une occasion de prouver son niveau avec le club parisien, l'ancien joueur du Barça a expliqué : « Ce n'est pas pour prouver quoi que ce soit, mais simplement pour être heureux, prendre du plaisir sur le terrain, essayer de donner le meilleur de moi-même et aider l'équipe à continuer de remporter des titres. »

L'attaquant espagnol a également expliqué comment est né l'intérêt du Paris Saint-Germain à son égard, révélant que le club français avait pris contact avec lui avant même le début de la Coupe du monde.

Il a déclaré : « En réalité, avant même le début de la Coupe du monde, ils nous avaient déjà contactés. Pour nous, il était très important que le Paris Saint-Germain soit intéressé par ta signature. Donc oui, je voulais venir ici, et au final j'y suis bel et bien. »

  • Ferran Torres PSG 2026-27Getty/GOAL

    Enrique est comme un père pour moi

    Ferran Torres a également expliqué ce que représente pour lui le fait de rejoindre le champion d'Europe en titre, soulignant : « Au bout du compte, ce sont les champions d'Europe actuels. Tu rejoins l'équipe qui vient d'être sacrée championne d'Europe, et c'est une étape dans ma carrière. C'est un pas en avant. »

    Il a insisté : « Je ne sais pas si c'est un pas en avant, en arrière ou sur le côté, mais c'est un pas qui va changer ma carrière, et je suis extrêmement enthousiaste à l'idée de cette nouvelle étape. »

    Au sujet des différences entre ses anciens clubs et sa nouvelle destination, l'attaquant a affirmé que le processus d'adaptation était devenu plus facile grâce à la similitude dans le style de jeu.

    Il a fait remarquer : « Lorsque j'ai vu les premiers entraînements, et je continue de les regarder encore aujourd'hui, tu peux comprendre pourquoi ils ont remporté les deux derniers titres de Ligue des champions. J'espère qu'ils m'aideront à gagner mon propre titre, le premier de ma carrière, et que nous décrocherons leur troisième titre consécutif. »

    Enfin, Ferran a évoqué la relation qui le lie à l'entraîneur Luis Enrique, ainsi que le grand rôle que le technicien a joué dans sa carrière.

    Il a expliqué : « Avant de venir ici, je disais toujours qu'il avait été pour moi comme un père footballistique durant notre période avec la sélection. Il m'a toujours accordé sa confiance, toujours, aussi bien dans les mauvais moments que dans les bons. »

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