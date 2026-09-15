Comme on peut le lire sur le site officiel du club grenat, « le Torino Football Club annonce que les examens instrumentaux auxquels a été soumis Che Adams ont révélé une lésion distractive de bas grade aux adducteurs de la cuisse gauche ».
Getty Images
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Torino, l’état de Che Adams : le communiqué médical
Le communiqué du Torino poursuit : « Le pronostic sera défini en fonction de l’évolution clinique de la blessure. »
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