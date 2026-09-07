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2026-27 best away kit GOAL / various
Renuka Odedra

Traduit par

Top 10 des meilleurs maillots extérieurs 2026-2027 et où les acheter

SHOPPING

Classement des maillots les plus réussis pour la nouvelle saison.

Si les maillots domicile sont liés à la tradition et aux couleurs sacrées des clubs, les tenues extérieures sont le terrain où les géants mondiaux de l’équipement sportif peuvent se permettre de briser les règles. La campagne 2026-2027 a officiellement commencé, et les designers ont repoussé les limites de la créativité plus loin que jamais, brouillant les frontières entre la performance de haut niveau sur le terrain et la mode haut de gamme des tribunes.

Des clins d’œil rétro au logo Trefoil d’adidas aux graphismes minimalistes modernes et épurés, les sorties extérieures de cette saison offrent un incroyable mélange de nostalgie et d’innovation audacieuse. Entre fines rayures repensées pour les podiums, hommages régionaux aux tonalités sombres ou palettes de couleurs saisissantes conçues pour voler la vedette lors des déplacements, les clubs à travers l’Europe et au-delà ont livré de futurs classiques instantanés.

GOAL a sélectionné les tout meilleurs maillots extérieurs dévoilés cette saison, avec les modèles phares que vous verrez partout, des parcages visiteurs les jours de match aux rues des villes.

  • Manchester United 26-27 away kit adidas

    Manchester United

    adidas ne s’est pas contenté de fouiller dans les archives pour le maillot extérieur de United : la marque a exhumé une pure nostalgie de la fin des années 80 et lui a apporté une touche mode haut de gamme. Construit sur une base bleu roi audacieuse et éclatante, le maillot est encadré par des finitions nettes rouges et blanches, et sublimé par le retour du logo rétro Trefoil d’adidas. C’est un candidat instantané à la rupture de stock, qui fait le lien entre les jours de match à Old Trafford et un style street block party sans effort.



  • Ajax 26-27 away kit adidas

    Ajax

    L’Ajax et adidas sortent régulièrement certains des maillots les plus réussis du football mondial, et cette sortie ne fait pas exception. En s’appuyant sur la culture street moderne, le coloris « Black & Hazy Orange » laisse des touches d’orange flamboyantes jaillir sur une toile noir mat. Complété par l’emblématique logo Trefoil sur la poitrine, c’est une pièce élégante, sobre et affirmée que les connaisseurs de maillots vont s’arracher toute l’année.



  • Bayer Leverkusen 26/27 away kitNew Balance

    Bayer Leverkusen

    New Balance mise fortement sur l’identité de Leverkusen en tant que « ville des couleurs » avec un design ancré dans les racines du club liées aux sciences pharmaceutiques. Conçu sur une base bleu Terrarium éclatante, l’élément le plus marquant est un motif tourbillonnant à effet marbré liquide sur les épaules et les manches. Des finitions nettes Black Iris et de subtils détails intégrés dans le graphisme complètent un maillot qui fait le lien entre héritage industriel et allure streetwear contemporaine.



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  • Porto away 2026-27 kit New Balance

    Porto

    S’inspirant directement des méandres du Douro et du riche héritage viticole de la ville, le maillot extérieur de Porto respire la pure sophistication. Sa base rubis profonde et intense présente de délicates rayures verticales ton sur ton ainsi qu’un col polo ajusté à un bouton. On a moins l’impression d’avoir affaire à un simple maillot de rechange qu’à une pièce de luxe sur mesure conçue pour les soirées d’été en bord de mer.



  • PSG 26/27 away kitNike

    PSG

    Nike a parfaitement compris la mission ici, en s’éloignant des modèles trop complexes pour adopter une esthétique lifestyle parisienne et soignée. Reposant sur un fond blanc épuré, le maillot met au premier plan l’emblématique bande verticale centrale du club, dans les classiques bleu marine et rouge. C’est propre, intemporel, et promis à dominer aussi bien les guides de style en bord de terrain que les rues de la ville.


  • Toulouse 2026/27 away kitNike

    Toulouse

    Le maillot extérieur de Toulouse est la sortie « si tu sais, tu sais » ultime de la saison. Craft a opté pour une base crème blanc cassé raffinée, agrémentée de fines micro-rayures et de subtils accents violets, un clin d’œil discret à la célèbre identité de la région, « La Ville Rose ». C’est un maillot sophistiqué et sobre, qui s’attire immédiatement le respect des vrais collectionneurs de tuniques.



  • monaco 2026-27 away kitMizuno

    Monaco

    Mizuno continue de sortir discrètement de l’or pur, et le nouveau maillot extérieur de Monaco est une véritable bouffée d’air frais. S’éloignant des palettes de couleurs standard pour adopter une teinte bordeaux profonde et sombre, le maillot est rehaussé de riches accents dorés du sponsor et d’un col polo tricoté vintage. C’est une pièce ajustée, à l’esthétique très mode, qui trouve parfaitement sa place sur la Riviera.



  • Chelsea 26-27 away kit Nike

    Chelsea

    Chelsea a abandonné les artifices pour miser directement sur un style street luxe et épuré. La silhouette entièrement noire sert de toile sombre à des détails contrastés saisissants en « Midwest Gold », créant un profil d’une netteté tranchante. Conçu autour du concept « Unleashing The Lion », ce maillot discret et affûté est pensé pour passer sans effort de Stamford Bridge aux festivals.



  • Sunderland 2026-27 away kit Hummel

    Sunderland

    L’une des sorties crossover les plus commentées de tout le cycle 2026-2027, Hummel a pris un énorme risque créatif, et cela a totalement payé. Inspiré par les liens d’Elvis Presley avec la région et la tradition des chants de supporters. Ce maillot associe une base rose bonbon audacieuse à des finitions noires et aux emblématiques chevrons sur les épaules. C’est voyant, assumé, et un véritable graal pour les collectionneurs de maillots.



  • Real Madrid 26-27 away kitadidas

    Real Madrid

    Le Real Madrid s’éloigne rarement de ses coloris emblématiques, ce qui fait de cette sortie un véritable événement. Habillé d’un vert foncé « Aurora Ivy » profond, le maillot intègre un subtil motif stylisé de l’écusson « RMCF » tissé directement dans la sous-couche du tissu. Finie avec le logo Trefoil vintage, il mêle la royauté du Bernabéu à l’attrait moderne du streetwear.