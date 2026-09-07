Si les maillots domicile sont liés à la tradition et aux couleurs sacrées des clubs, les tenues extérieures sont le terrain où les géants mondiaux de l’équipement sportif peuvent se permettre de briser les règles. La campagne 2026-2027 a officiellement commencé, et les designers ont repoussé les limites de la créativité plus loin que jamais, brouillant les frontières entre la performance de haut niveau sur le terrain et la mode haut de gamme des tribunes.

Des clins d’œil rétro au logo Trefoil d’adidas aux graphismes minimalistes modernes et épurés, les sorties extérieures de cette saison offrent un incroyable mélange de nostalgie et d’innovation audacieuse. Entre fines rayures repensées pour les podiums, hommages régionaux aux tonalités sombres ou palettes de couleurs saisissantes conçues pour voler la vedette lors des déplacements, les clubs à travers l’Europe et au-delà ont livré de futurs classiques instantanés.

GOAL a sélectionné les tout meilleurs maillots extérieurs dévoilés cette saison, avec les modèles phares que vous verrez partout, des parcages visiteurs les jours de match aux rues des villes.