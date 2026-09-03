Top 10 des meilleurs maillots domicile 2026-2027 et où les acheter

Une nouvelle saison de football apporte son lot de remises à zéro, de grandes promesses et, surtout, de nouvelles tenues au top. Pour l'exercice 2026-2027, les géants de l'équipement sportif ont puisé dans les archives, trouvant l'équilibre entre la nostalgie de la fin des années 1980 et la précision moderne du terrain.

La culture des maillots de football a depuis longtemps dépassé le cadre des jours de match ; aujourd'hui, les maillots domicile comptent autant pour leur crédibilité streetwear que pour la domination sur 90 minutes.

Des classiques intemporels et minimalistes aux revisites géométriques audacieuses qui font débat, le maillot domicile d'un club reste l'insigne d'honneur ultime. GOAL fait le tour des plus beaux maillots domicile dévoilés en Europe et au-delà cette saison.