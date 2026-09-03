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Top 10 2026-27 kitsGOAL / various
Renuka Odedra

Traduit par

Top 10 des meilleurs maillots domicile 2026-2027 et où les acheter

SHOPPING

Classement des maillots les plus réussis pour la nouvelle saison.

Une nouvelle saison de football apporte son lot de remises à zéro, de grandes promesses et, surtout, de nouvelles tenues au top. Pour l'exercice 2026-2027, les géants de l'équipement sportif ont puisé dans les archives, trouvant l'équilibre entre la nostalgie de la fin des années 1980 et la précision moderne du terrain.

La culture des maillots de football a depuis longtemps dépassé le cadre des jours de match ; aujourd'hui, les maillots domicile comptent autant pour leur crédibilité streetwear que pour la domination sur 90 minutes.

Des classiques intemporels et minimalistes aux revisites géométriques audacieuses qui font débat, le maillot domicile d'un club reste l'insigne d'honneur ultime. GOAL fait le tour des plus beaux maillots domicile dévoilés en Europe et au-delà cette saison.

  • Liverpool 26/27 home kitadidas

    Liverpool

    adidas ne s’est pas contenté de marquer ses retrouvailles très médiatisées avec Liverpool : la marque a frappé fort. En puisant directement dans les années de gloire 1989-91, ce n’est pas simplement un maillot, c’est une affirmation culturelle. Le fond rouge profond, associé à ce subtil tissage géométrique vintage, respire le luxe streetwear tout en préservant intact l’héritage d’Anfield. C’est un candidat évident à la rupture de stock immédiate et une véritable leçon de storytelling de marque.




  • Barcelona 2026-27 home kit Nike

    Barcelone

    Nike a pris un risque énorme en utilisant l’agencement architectural du Spotify Camp Nou rénové comme source d’inspiration pour le design, et cela a payé. La géométrie structurelle directement tissée dans les classiques rayures blaugrana donne à ce maillot une texture folle et une profondeur visuelle remarquable. Il paraît taillé sur mesure, moderne et résolument haut de gamme. C’est exactement le genre de tenue qui domine les guides de style au bord du terrain et les fit checks sur TikTok toute l’année.



  • AC Milan home kit PUMA

    AC Milan

    PUMA a laissé tomber les artifices, cessé de trop réfléchir au modèle, et a offert aux supporters de l’AC Milan ce qu’ils voulaient vraiment : la pure royauté italienne. Les rayures rouges et noires, audacieuses et assumées, associées à des finitions blanches épurées, sont intemporelles. Ajoutez à cela le graphisme du blason en sceau de cire au niveau de la nuque, et vous obtenez un maillot domicile qui passe sans effort de la pelouse de San Siro à un podium de la fashion week.



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  • Aston Villa home kit 2026-27adidas

    Aston Villa

    Dans un océan de sorties surchargées en design, le virage minimaliste de Villa, inspiré des années 1960, est une véritable bouffée d’air frais. En abandonnant les couleurs secondaires au profit d’un corps bordeaux riche et pur associé à des manches bleu ciel, adidas a parfaitement trouvé l’esthétique recherchée. Le col discret à fausse patte de boutonnage apporte une touche nette et patrimoniale, preuve qu’il n’est pas nécessaire d’avoir des graphismes tape-à-l’œil pour figurer parmi les équipes les mieux habillées.



  • London City Lionesses 2026-27 home kitNike

    London City Lionesses

    Nike a parfaitement compris le brief ici. En délaissant les modèles standard au profit d’un motif en losanges façon linogravure sculptée à la main et en intégrant l’épilobe de Londres, ce n’est pas seulement un maillot de sport, c’est une œuvre d’art. Le coloris « Hyperturq » en fait l’une des sorties les plus enthousiasmantes et culturellement pertinentes du football féminin. Vous allez le voir partout, dans les festivals comme dans les rues de la ville.

  • Venezia home 2026-27 kitNOCTA

    Venise

    Venise et la ligne NOCTA de Drake continuent de réécrire les règles du merchandising football. Posée sur une base noire mate et élégante, rehaussée de fines rayures jacquard, la bande poitrine bicolore verte et orange ainsi que le branding crème rétro en font une sortie de statut graal. C’est moins un maillot de football qu’une pièce de mode de luxe sur laquelle figure un écusson de club.


  • Orlando Pirates 2026-27 home kit adidas

    Orlando Pirates

    Orlando Pirates et adidas sortent régulièrement certains des maillots les plus réussis du football mondial, et cette édition ne fait pas exception. Mêlant une esthétique brute et industrielle à un luxe métallique, les chevrons ton sur ton gris foncé contrastent nettement avec les détails dorés métallisés. C’est audacieux, intimidant et facilement l’une des sorties les plus stylées de tout le cycle 2026-2027.


  • Augsburg 2026-27 home kit Mizuno

    Augsbourg

    Mizuno continue discrètement de sortir des pépites absolues, et le nouveau maillot domicile d’Augsbourg est la tenue ultime du « si tu sais, tu sais ». Conçu sur une base crème blanc cassé, avec une texture marbrée ton sur ton complexe qui célèbre les racines romaines de la ville, il dégage une élégance subtile. Il est sophistiqué, discret, et garanti d’arracher des signes d’approbation respectueux aux véritables connaisseurs de maillots.


  • Atalanta 26-27 home kit New Balance

    Atalanta

    New Balance a pris les commandes de l’Inter et a immédiatement frappé fort. Des rayures verticales noires et bleues, fines et nettes, dessinent une silhouette affûtée, tandis que de raffinées touches dorées rehaussent l’ensemble du maillot. Il trouve ce subtil équilibre entre une identité de jour de match intense et un style raffiné, facile à porter.



  • Hearts 2026-27 home kitHummel

    Heart of Midlothian

    Hearts mise plus que jamais sur la fierté locale avec un maillot grenat profond qui semble taillé sur mesure pour les supporters. Le subtil motif jacquard à damier, inspiré de l’emblématique mosaïque Heart of Midlothian sur le Royal Mile d’Édimbourg, donne au tissu une profondeur incroyable sous les projecteurs du stade. Rehaussé de poignets blanc éclatant et d’un col en V vintage épuré, c’est la pure tradition du football, sans prétention, exécutée à la perfection.