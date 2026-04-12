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Tom Brady se moque de Ryan Reynolds et Rob Mac après la défaite cuisante de Wrexham face à Birmingham City
Brady revendique le titre de gloire.
Brady s'est réjoui de la victoire 2-0 à St Andrew's. Promus ensemble en League One la saison passée, les deux clubs vivent désormais des fortunes opposées en deuxième division. Après la rencontre, l'ancien quarterback a partagé sur ses stories Instagram : « Belle victoire. C'est toujours plus sympa de battre ses amis. » Ce succès met fin à une série de trois défaites consécutives pour Birmingham, qui remonte à la 15e place. De leur côté, les visiteurs, septièmes au classement, ont manqué une occasion cruciale de se rapprocher des places qualificatives pour les barrages.
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Une prestation dominante des hôtes
L'équipe locale a dominé la rencontre. Carlos Vicente et Christoph Klarer ont inscrit les deux seuls buts du match, offrant à leur formation trois points cruciaux. L'entraîneur Chris Davies estime que son équipe aurait pu l'emporter par une marge plus large, soulignant que Wrexham n'a pas cadré le moindre tir. Il a déclaré : « J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder l'équipe jouer aujourd'hui ; je pense qu'on a été excellents tout au long du match. Quand l’adversaire ne cadre aucun tir et que vous en marquez deux, le score aurait pu être bien plus lourd, mais l’essentiel est là. Après plusieurs défaites, il n’est jamais simple de rebondir, mais je pense qu’il nous fallait une grande performance, une victoire qui envoie un message fort. »
Les espoirs de qualification pour les séries éliminatoires restent intacts
Malgré cette défaite décevante, Phil Parkinson affirme que Wrexham n’a pas renoncé à sa quête de la Premier League. Battus, les Dragons restent à quatre points de la sixième place, mais l’entraîneur garde le cap. Il a déclaré : « Nous venons de vivre une semaine difficile. Mais nous ne sommes pas encore hors course. Rien n’est joué. Les gens vont sans doute nous considérer comme hors course, et on peut le comprendre dans une certaine mesure, mais dans le vestiaire, on ne se considère pas comme hors course et il ne nous manque qu’une victoire pour repartir de l’avant. »
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Le chemin qui se profile devant nous
Pour la suite, Wrexham doit absolument retrouver la victoire rapidement pour maintenir ses espoirs de barrages, désormais faibles, et viser une nouvelle promotion historique, à l’occasion de la réception de Stoke. De son côté, Birmingham doit capitaliser sur sa dynamique afin d’assurer son maintien et de consolider sa place en Championship, alors qu’il se prépare à se rendre à Hull.