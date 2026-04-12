Tom Brady se moque de Ryan Reynolds et Rob Mac après la défaite cuisante de Wrexham face à Birmingham City

L'équipe locale a dominé la rencontre. Carlos Vicente et Christoph Klarer ont inscrit les deux seuls buts du match, offrant à leur formation trois points cruciaux. L'entraîneur Chris Davies estime que son équipe aurait pu l'emporter par une marge plus large, soulignant que Wrexham n'a pas cadré le moindre tir. Il a déclaré : « J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder l'équipe jouer aujourd'hui ; je pense qu'on a été excellents tout au long du match. Quand l’adversaire ne cadre aucun tir et que vous en marquez deux, le score aurait pu être bien plus lourd, mais l’essentiel est là. Après plusieurs défaites, il n’est jamais simple de rebondir, mais je pense qu’il nous fallait une grande performance, une victoire qui envoie un message fort. »