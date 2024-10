L'Allemand a un historique de succès presque instantané, mais peu de temps avant de quitter son poste dans l'amertume.

Tout allait si bien. Lee Carsley ressemblait à la réponse de l'Angleterre à Luis de la Fuente, le héros local de la Fédération de football. Après des victoires lors de ses deux premiers matchs en tant qu'entraîneur intérimaire, Carsley était présenté comme l'héritier évident de Gareth Southgate - un autre personnage humble et attachant, mais avec un sens de l'aventure plus grand que son prédécesseur. Cependant, Carsley n'a pas seulement relâché le frein à main contre la Grèce la semaine dernière, il a crevé ses propres pneus, et le crash qui en a résulté a tué la candidature de l'intérimaire.

Peut-être que la FA avait déjà décidé d'aller dans une direction différente, bien sûr. Et peut-être que Carsley n'a jamais vraiment voulu le poste. Il était certainement difficile d'en être sûr, avec l'entraîneur des moins de 21 ans se contredisant constamment lorsqu'il s'agissait de répondre à des questions sur ses ambitions - ce qui n'a pas aidé à dissiper le soupçon qu'il n'était pas le bon type de personnage pour le poste de toute façon. Mais Thomas Tuchel l'est-il ?

Il est apparu immédiatement après la victoire de dimanche contre la Finlande que Pep Guardiola était le rêve de la FA - mais un rêve qui ne se réaliserait jamais. Donc, ils se sont tournés vers Tuchel, qui est indéniablement un entraîneur de classe mondiale, mais aussi une figure profondément clivant...