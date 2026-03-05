Thomas Tuchel exhorté à écarter Cole Palmer, Phil Foden et Cie du côté gauche de l'Angleterre et à choisir un « joueur d'exception » pour débuter la Coupe du monde

L'Angleterre est en train d'élaborer des plans pour tenter de remporter la Coupe du monde cet été. Elle a réalisé un parcours sans faute lors des qualifications et est considérée comme une sérieuse prétendante au titre le plus prestigieux au monde.

Cela s'explique par la richesse du vivier de talents dont dispose l'ancien entraîneur de Chelsea, du Bayern Munich et du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel. Certaines places dans son équipe sont déjà attribuées, comme celles du gardien Jordan Pickford et de l'attaquant Harry Kane, quibattous les records, mais de nombreuses places dans l'avion pour l'Amérique du Nord restent à pourvoir.

La concurrence est particulièrement féroce pour les postes créatifs en attaque, Jude Bellingham devant se battre pour conserver son numéro 10, tandis que plusieurs options s'offrent pour occuper le flanc gauche dans un système 4-2-3-1.

Palmer, le talisman de Chelsea, et Foden, le meneur de jeu de Manchester City, ont déjà occupé cette position, tout comme l'attaquant de Newcastle Anthony Gordon et Jack Grealish, prêté par Everton. Il se pourrait toutefois que ce maillot soit réservé à Rashford.