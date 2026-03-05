Getty/GOAL
Thomas Tuchel exhorté à écarter Cole Palmer, Phil Foden et Cie du côté gauche de l'Angleterre et à choisir un « joueur d'exception » pour débuter la Coupe du monde
Sélection anglaise pour la Coupe du monde : une concurrence féroce pour les places
L'Angleterre est en train d'élaborer des plans pour tenter de remporter la Coupe du monde cet été. Elle a réalisé un parcours sans faute lors des qualifications et est considérée comme une sérieuse prétendante au titre le plus prestigieux au monde.
Cela s'explique par la richesse du vivier de talents dont dispose l'ancien entraîneur de Chelsea, du Bayern Munich et du Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel. Certaines places dans son équipe sont déjà attribuées, comme celles du gardien Jordan Pickford et de l'attaquant Harry Kane, quibattous les records, mais de nombreuses places dans l'avion pour l'Amérique du Nord restent à pourvoir.
La concurrence est particulièrement féroce pour les postes créatifs en attaque, Jude Bellingham devant se battre pour conserver son numéro 10, tandis que plusieurs options s'offrent pour occuper le flanc gauche dans un système 4-2-3-1.
Palmer, le talisman de Chelsea, et Foden, le meneur de jeu de Manchester City, ont déjà occupé cette position, tout comme l'attaquant de Newcastle Anthony Gordon et Jack Grealish, prêté par Everton. Il se pourrait toutefois que ce maillot soit réservé à Rashford.
Qui devrait débuter à l'aile gauche pour l'Angleterre ?
Le joueur de 28 ans a connu une saison 2025-2026 productive à Barcelone, après avoir rompu ses liens avec le géant de la Premier League, Manchester United, et joue avec la même confiance qui l'avait propulsé au rang de star chez les Red Devils et les Three Lions en 2016.
Dix ans plus tard, l'ancien ailier de Manchester United et de l'Angleterre, Sharpe, s'est exprimé en association avec BetBrain et a déclaré à GOAL, lorsqu'on lui a demandé qui devrait occuper le poste d'ailier gauche lors de la Coupe du monde 2026 : « Quand il est en forme, Rashford est aussi bon que n'importe qui à ce poste. Je pense qu'il a tout ce qu'on attend d'un ailier gauche : vitesse, puissance, capacité à marquer des buts, capacité à dépasser ses adversaires en contre-attaque ou dans des situations difficiles. Je pense que Marcus Rashford, lorsqu'il est au meilleur de sa forme, est l'un des meilleurs au monde. La question est de savoir quel Marcus Rashford se présentera chaque dimanche.
« Rashford serait mon premier choix en tant qu'ailier pur et dur, grâce à sa vitesse. J'aime bien Gordon, mais je ne pense pas qu'il ait autant d'atouts que Rashford. J'adore Palmer, mais je ne pense pas qu'il apporte autant que Rashford en tant qu'ailier gauche. Il y a beaucoup d'options. Rogers, de Villa, en est une autre. Tuchel a un été difficile devant lui, mais un été heureux. Il dispose d'un effectif très solide et il va être très difficile de choisir le meilleur onze pour chaque match. »
Rashford doit relever le défi de rejoindre l'élite mondiale
Rashford était considéré comme l'un des talents les plus prometteurs du football mondial lorsqu'ila fait son entrée sur la scène senior. Il a connu quelques difficultés depuis, qui l'ont conduit à quitter Old Trafford, mais Tuchel est un autre entraîneur à avoir vanté les capacités de Rashford à faire partie de l'élite.
Le tacticien allemand a déclaré : « C'est le mot d'ordre pour lui. Continuer à repousser ses limites. Ses limites sont très, très élevées. Peut-être plus élevées que celles des autres. Il a le potentiel, mais le potentiel est un mot dangereux dans le sport de haut niveau.
Il faut atteindre régulièrement son meilleur niveau personnel. Ce n'est pas une question de talent, mais de capacité à faire ses preuves au niveau du club et au niveau international. Qu'il soit titulaire ou remplaçant, il doit constamment faire ses preuves.
Il peut être l'un des meilleurs au monde. Je vois ses qualités à l'entraînement, sa finition des deux pieds et de la tête. Il est explosif, rapide, fort dans les airs, alors où sont ses limites ? Il n'y a pas de limites, mais ses chiffres ne reflètent pas son potentiel. Il doit se pousser à participer aux actions décisives. Cela signifie marquer des buts et faire des passes décisives. Il le sait grâce à moi. »
Calendrier des matchs de l'Angleterre en 2026 : dates des matchs amicaux au stade de Wembley
Rashford fera probablement partie de l'équipe d'Angleterre qui affrontera l'Uruguay et le Japon lors de matchs amicaux à Wembley à la fin du mois de mars. Ce sera là sa dernière occasion de faire bonne impression avant la sélection finale des 26 joueurs quiparticiperont à la Coupe du monde. Les Three Lions tenteront alors une nouvelle fois de remporter un succès international tant attendu lorsqu'ils affronteront la Croatie au Texas le 17 juin.
