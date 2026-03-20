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Thomas Tuchel dévoile son projet de « scinder » le groupe anglais, l'entraîneur expliquant pourquoi il a sélectionné 35 joueurs
Tuchel explique la division de l'effectif
L'Angleterre affrontera l'Uruguay à Wembley le 27 mars avant de se mesurer au Japon quatre jours plus tard ; ces deux rencontres constituent la dernière occasion pour les joueurs moins titulaires de se faire une place dans l'avion à destination de l'Amérique du Nord cet été. Tuchel s'est empressé de dissiper la confusion suscitée par la sélection de 35 joueurs pour la prochaine trêve, expliquant que l'équipe fonctionnerait essentiellement en deux groupes distincts pour ces deux matches.
S'adressant à la FA après avoir dévoilé sa sélection, le sélectionneur de l'Angleterre a accordé une longue interview. « Cela peut sembler beaucoup. En réalité, il y a 19 joueurs de champ et quatre gardiens de mardi à samedi, puis je pense qu'il y aura 22 joueurs de champ et trois ou quatre gardiens pour le deuxième match, donc personne n'aura à rester sur le banc lors de l'un ou l'autre de ces matchs », a-t-il déclaré.
« Les joueurs qui sont actuellement très impliqués dans le football européen et qui sont titulaires réguliers dans leurs clubs, avec plus de 3 500, parfois plus de 4 000 minutes de jeu, et qui étaient avec nous en septembre, octobre et novembre, ont eu quelques jours de repos. Nous pensons que ce repos sera bénéfique pour tout le monde. Ils reviennent pleins d’énergie et motivés pour le deuxième match contre le Japon. Cela nous donne l’occasion d’observer de nouveaux joueurs et ceux qui n’ont pas beaucoup joué lors des trois derniers stages. C’est une bonne occasion pour eux de faire leurs preuves et ils méritent également toute notre attention. »
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Le sélectionneur anglais souhaite tester de nouveaux joueurs
La sélection compte deux joueurs qui n’ont encore jamais été appelés en équipe nationale : Jason Steele, le gardien de but de Brighton âgé de 35 ans, et James Garner, le milieu de terrain d’Everton. Tuchel a hâte de les voir tous deux porter le maillot de l’Angleterre. Il a expliqué que Steele était envisagé pour un rôle spécifique. « Il apportera son soutien au groupe des gardiens, à l’entraîneur des gardiens, ainsi qu’au groupe chargé des tirs au but, et soulagera considérablement ses coéquipiers. C’est pourquoi nous avons besoin d’un joueur expérimenté, doté de qualités, d’expérience, ainsi que de l’énergie et de l’attitude requises. »
À propos de Garner, Tuchel a ajouté : « James Garner réalise tout simplement une saison fantastique. Il est toujours disponible pour Everton. Il joue à plusieurs postes : défenseur droit, défenseur gauche, numéro 6, numéro 8. Il est rapide, il a un bon jeu de passe et tire tous les coups de pied arrêtés. Je pense qu’il le mérite. C’est un joueur un peu sous-estimé. Je l’ai vu jouer en direct à de nombreuses reprises et je suis convaincu de sa qualité et de son caractère. »
La confiance de Tuchel envers ses anciens coéquipiers de Manchester United
La sélection de Harry Maguire et de Kobbie Mainoo témoigne du renouveau de Manchester United sous la houlette de Michael Carrick, Thomas Tuchel ayant clairement indiqué que ces deux rappels étaient directement liés à leurs performances depuis l'arrivée de l'entraîneur par intérim à Old Trafford en janvier. « Harry le mérite tout simplement. Il a, surtout depuis que Michael Carrick a pris les rênes, livré de très, très bonnes performances et obtenu des résultats fantastiques. C’est une figure clé de l’équipe de Man United, qui occupe désormais la troisième place et affiche une très bonne forme. Il y est pour beaucoup. Il possède des qualités exceptionnelles sur les coups de pied arrêtés, je suis donc heureux qu’il ait retrouvé le chemin de notre équipe. »
Concernant Mainoo, Tuchel a tenu des propos élogieux similaires : « Kobbie est comme Harry. Il joue un rôle majeur dans la réussite récente de Man United. Il joue tout le temps et j’entends beaucoup de bonnes choses de la part de la FA et des autres joueurs, et je vois ses qualités. La concurrence est rude pour lui. »
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Il reste deux matchs pour faire ses preuves
Le contrat de Tuchel ayant été prolongé jusqu'à l'Euro 2028, certaines des sélections effectuées ce mois-ci peuvent peut-être être envisagées dans une perspective à plus long terme. Mais l'attention se porte pour l'instant sur la Coupe du monde. L'Uruguay et le Japon sont tous deux des adversaires de haut niveau, et Tuchel affirme qu'il n'en attend pas moins qu'un engagement total de la part des deux groupes au sein de son camp d'entraînement en Angleterre. « Je suis convaincu que nous avons besoin de deux équipes avides de victoire, car les adversaires sont très différents l'un de l'autre, mais ce sont de très, très bonnes équipes de football. Nous avons besoin d'un niveau de qualité élevé, nous avons besoin d'une soif de victoire et d'enthousiasme pour susciter l'enthousiasme. C'est notre objectif », a-t-il déclaré.
« Je suis heureux de l’arrivée du premier groupe, composé de nombreux jeunes joueurs, de nombreux nouveaux visages, de joueurs avec lesquels je n’ai jamais travaillé auparavant, de joueurs qui n’ont peut-être pas eu beaucoup de temps de jeu récemment. Je suis ensuite heureux de retrouver les joueurs qui ont beaucoup contribué en septembre, octobre et novembre pour maintenir le niveau et, dès leur retour, aller encore plus loin. »
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