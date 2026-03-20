Thomas Tuchel dévoile son projet de « scinder » le groupe anglais, l'entraîneur expliquant pourquoi il a sélectionné 35 joueurs

L'Angleterre affrontera l'Uruguay à Wembley le 27 mars avant de se mesurer au Japon quatre jours plus tard ; ces deux rencontres constituent la dernière occasion pour les joueurs moins titulaires de se faire une place dans l'avion à destination de l'Amérique du Nord cet été. Tuchel s'est empressé de dissiper la confusion suscitée par la sélection de 35 joueurs pour la prochaine trêve, expliquant que l'équipe fonctionnerait essentiellement en deux groupes distincts pour ces deux matches.

S'adressant à la FA après avoir dévoilé sa sélection, le sélectionneur de l'Angleterre a accordé une longue interview. « Cela peut sembler beaucoup. En réalité, il y a 19 joueurs de champ et quatre gardiens de mardi à samedi, puis je pense qu'il y aura 22 joueurs de champ et trois ou quatre gardiens pour le deuxième match, donc personne n'aura à rester sur le banc lors de l'un ou l'autre de ces matchs », a-t-il déclaré.

« Les joueurs qui sont actuellement très impliqués dans le football européen et qui sont titulaires réguliers dans leurs clubs, avec plus de 3 500, parfois plus de 4 000 minutes de jeu, et qui étaient avec nous en septembre, octobre et novembre, ont eu quelques jours de repos. Nous pensons que ce repos sera bénéfique pour tout le monde. Ils reviennent pleins d’énergie et motivés pour le deuxième match contre le Japon. Cela nous donne l’occasion d’observer de nouveaux joueurs et ceux qui n’ont pas beaucoup joué lors des trois derniers stages. C’est une bonne occasion pour eux de faire leurs preuves et ils méritent également toute notre attention. »