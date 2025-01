Kylian Mbappé traverse une période d’adaptation délicate au Real Madrid. Thierry Henry a pris sa défense avec une analyse pleine de lucidité.

Malgré ses débuts mitigés selon certains au Real Madrid, Kylian Mbappé reste l’une des figures incontournables du football mondial. Thierry Henry, fort de son expérience et de sa propre trajectoire, offre une perspective nuancée et constructive. Selon lui, les ajustements tactiques et les défis personnels prendront du temps, mais Mbappé a toutes les capacités pour s’y adapter avec brio.