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Thibaut Courtois affirme que son avenir au Real Madrid ne dépend pas de lui et dévoile ses projets de retraite
Un rêve né dans l'enfance
Malgré l’âge qui avance, le gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois, demeure un pilier essentiel du géant espagnol. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le gardien chevronné revient sur son parcours dans la capitale espagnole, commencé il y a huit ans à la suite d’un transfert très médiatisé en provenance de Chelsea.
Interrogé dans la zone mixte après le match nul 0-0 de la Belgique contre l’Iran en Coupe du monde 2026, le gardien a affiché son attachement au club : « Cela dépend de ce que veut le club. J’ai beaucoup de respect pour ce qu’ils font. J’espère pouvoir terminer ma carrière là-bas, dans quatre ou cinq ans, on verra. C’est mon rêve, évidemment. Enfant, je rêvais de jouer pour le Real. Ça fait maintenant huit ans que j’y suis et j’en suis très heureux », a confié l’international belge.
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Le club détient les clés du jeu.
Si Courtois affirme sans détour vouloir mettre un terme à sa carrière à Madrid, il reste parfaitement conscient des impératifs pragmatiques du football moderne. Âgé de 34 ans, le gardien sait que la place faite aux jeunes talents est une réalité inévitable pour tout vétéran, même si son niveau de performance actuel suggère qu’il peut encore briller plusieurs saisons au plus haut niveau.
L’ancien joueur de l’Atlético de Madrid et de Chelsea a réaffirmé que son avenir dépendait de la stratégie sportive de la direction des « Merengues » : ce sont les choix à long terme du Real Madrid qui détermineront s’il obtiendra la prolongation de contrat nécessaire pour atteindre son objectif de retraite.
Huit ans d'évolution
Le parcours de Courtois au Real Madrid n’a pas toujours été sans embûches. Après des débuts difficiles, où certains remettaient en question son impact, il s’est imposé comme titulaire indiscutable et est devenu le héros de la finale de la Ligue des champions 2022. Ses 32 apparitions en Liga cette saison prouvent qu’il reste le numéro un incontesté, et ses performances lors de la Coupe du monde 2026 ont encore renforcé son statut sur la scène internationale.
Après près de dix ans passés au club, il a désormais sa place parmi les plus grands gardiens madrilènes. Son souhait de jouer encore « quatre ou cinq ans » lui offrirait la chance d’atteindre 39 ans sous le maillot blanc, une longévité réservée aux professionnels les plus disciplinés de l’histoire du club.
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Les déceptions de la Coupe du monde avec la Belgique
Si son avenir en club semble assuré, Thibaut Courtois traverse actuellement une période délicate en sélection. Les Diables Rouges peinent à trouver leur rythme dans cette Coupe du monde 2026, et leur dernier match nul remet en question leur qualification. Après deux matchs nuls consécutifs, leur parcours hésitant leur a valu les critiques de personnalités extérieures telles que Zlatan Ibrahimovic.
Le match nul contre l’Iran, conclu à dix contre onze, a été particulièrement douloureux pour la sélection belge. Bien que son équipe n’ait pas encaissé de but, Courtois a dû multiplier les interventions décisives pour préserver sa cage face aux contres-attaques iraniennes.