Thibaut Courtois affirme que son avenir au Real Madrid ne dépend pas de lui et dévoile ses projets de retraite

Malgré l’âge qui avance, le gardien du Real Madrid, Thibaut Courtois, demeure un pilier essentiel du géant espagnol. Sous contrat jusqu’en juin 2027, le gardien chevronné revient sur son parcours dans la capitale espagnole, commencé il y a huit ans à la suite d’un transfert très médiatisé en provenance de Chelsea.

Interrogé dans la zone mixte après le match nul 0-0 de la Belgique contre l’Iran en Coupe du monde 2026, le gardien a affiché son attachement au club : « Cela dépend de ce que veut le club. J’ai beaucoup de respect pour ce qu’ils font. J’espère pouvoir terminer ma carrière là-bas, dans quatre ou cinq ans, on verra. C’est mon rêve, évidemment. Enfant, je rêvais de jouer pour le Real. Ça fait maintenant huit ans que j’y suis et j’en suis très heureux », a confié l’international belge.



