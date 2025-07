Thiago Silva : la leçon d'un leader que Chelsea n'aurait jamais dû laisser partir

Pendant que Chelsea ne mise que sur la jeunesse, le défenseur de 40 ans prouve aux États-Unis que le talent et le leadership n'ont pas d'âge.

Juste après avoir qualifié Fluminense pour les demi-finales de la Coupe du Monde des Clubs, au terme d'une nouvelle performance magistrale en défense, les pensées de Thiago Silva étaient déjà tournées vers de possibles retrouvailles avec Chelsea. Le Brésilien a d'ailleurs volontiers admis qu'il soutiendrait son ancien club lors de son quart de finale contre Palmeiras. Comme il l'avait dit lui-même en quittant Londres l'été dernier, "un Blue un jour, un Blue pour toujours".

On peut difficilement imaginer des adieux plus chaleureux. Il était sur le point de fêter ses 36 ans à son arrivée et a depuis avoué qu'il ne s'attendait à passer qu'une seule saison à Stamford Bridge. Le voir disputer 155 matchs avec les Blues a donc dépassé toutes les attentes, les siennes comme celles de ses dirigeants.

Il est donc parti sous les applaudissements du club, qui n'allait évidemment pas retenir un serviteur aussi exemplaire, désireux de retourner à Fluminense, son club de cœur. Chelsea s'était de toute façon déjà lancé dans un rajeunissement radical de son effectif, et conserver un défenseur approchant de la quarantaine ne cadrait tout simplement pas avec sa nouvelle politique.

Et pourtant, alors que l'un des plus grands capitaines de sa génération s'apprête à mener Fluminense au combat contre les Blues ce mardi dans le New Jersey, le sentiment persiste que Thiago Silva est précisément le genre de joueur, et de leader, qui manque cruellement à la jeune et coûteuse armada d'Enzo Maresca à l'aube de la saison 2025-2026...