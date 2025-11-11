Tensions en France : l’OM, l’OL et trois grands clubs exclus des réunions du nouveau collège de Ligue 1

Début octobre, les présidents de Ligue 1 ont désigné Olivier Létang, patron du LOSC, pour diriger le collège de la division. Une élection censée apaiser les relations internes. Pourtant, quelques semaines plus tard, le dirigeant nordiste voit son nom associé à une polémique qui secoue le football français. D’après les informations de RMC Sport, le prochain collège de Ligue 1, prévu mercredi, pourrait tourner au bras de fer entre plusieurs présidents mécontents.

Depuis plusieurs jours, des clubs s’interrogent sur l’organisation de réunions stratégiques concernant l’avenir du championnat. Problème : les clubs les plus puissants du pays n’y figurent pas.