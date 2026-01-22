Mercredi soir, la Juventus a assuré l’essentiel face à Benfica en Ligue des champions. Pourtant, ce ne sont ni les buts ni le résultat qui ont marqué les esprits, mais une séquence tendue, captée hors du terrain, révélatrice du tempérament brûlant de Luciano Spalletti.
Tension à la Juve ? Luciano Spalletti gifle un joueur en plein match contre Benfica
- Getty Images Sport
Juventus – Benfica : un succès assombri par une image forte
La Juventus a fini par faire plier Benfica (2-0) après une rencontre longtemps indécise. Khéphren Thuram a ouvert la voie, Weston McKennie a scellé l’affaire. Sportivement, les Bianconeri avancent. Comptablement, ils respirent. Mais sur le banc, l’ambiance ne reflétait pas totalement la sérénité du tableau d’affichage.
Luciano Spalletti, fidèle à sa réputation, vivait chaque minute avec intensité. Trop, peut-être. Alors que son équipe peinait à accélérer, le technicien italien observait aussi ses remplaçants. Et l’un d’eux a particulièrement attiré son attention : Loïs Openda.
- Getty Images Sport
Openda ciblé avant son entrée en jeu
Quelques instants avant son entrée sur la pelouse, l’attaquant belge ne semblait pas totalement connecté au match. Sourire aux lèvres, presque hilare, il écoutait distraitement les consignes données par le staff. Une attitude qui a immédiatement fait sortir Spalletti de ses gonds.
D’abord des tapes appuyées sur la tête. Puis, soudainement, une claque nette. Le tout en direct, sous les caméras. Une scène brutale, surprenante, qui a fait le tour des réseaux en quelques minutes. Certains y ont vu de “l’amour vache”. D’autres, une ligne rouge franchie.
- AFP
Le caractère volcanique de Spalletti refait surface
Ce coup de sang n’est pas un épisode isolé. Luciano Spalletti traîne depuis longtemps une réputation d’entraîneur bouillant, incapable de rester passif quand quelque chose lui déplaît. Mercredi, il s’en est aussi pris verbalement à un spectateur placé derrière le banc, lui demandant de rester chez lui plutôt que de critiquer son équipe.
Selon plusieurs médias italiens, dont le Corriere dello Sport, le coach aurait hurlé un « réveille-toi » à Loïs Openda pour tenter de le piquer. Une manière musclée de provoquer une réaction immédiate.
La tension est pourtant redescendue aussi vite qu’elle était montée. Quelques secondes plus tard, les deux hommes échangeaient des sourires. Openda entrait ensuite en jeu pour remplacer Jonathan David, preuve que l’incident n’avait pas laissé de trace visible… du moins en apparence.
- Getty Images Sport
Une méthode qui interroge, un bilan qui rassure
Sportivement, la “méthode Spalletti” n’a pas porté ses fruits sur ce match précis. Loïs Openda n’a pas trouvé le chemin des filets après son entrée. Mais l’essentiel restait ailleurs. Grâce à cette victoire contre Benfica, la Juventus se rapproche fortement d’une place dans le top 24 de la Ligue des champions, synonyme de barrages. La Vieille Dame est actuellement 15e au classement avant la dernière journée.
Depuis son arrivée fin octobre, Spalletti a profondément redressé la Vieille Dame. Le bilan parle pour lui : 11 victoires en 17 rencontres, toutes compétitions confondues, pour seulement 2 défaites et 4 nuls. Les résultats suivent. Le style, lui, continue de diviser.