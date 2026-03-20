Zion Suzuki a retrouvé sa place de titulaire à Parme, mais n'a pas convaincu. Le gardien japonais s'est remis d'une grave fracture ouverte du troisième doigt de la main gauche et du scaphoïde survenue en novembre dernier ; après avoir passé quelques matchs sur le banc, il a repris sa place dans les cages des Gialloblù lors du déplacement à Turin, mais sa prestation n'a pas été des plus brillantes. Quatre buts encaissés et la possibilité que, lors des prochains matchs, Edoardo Corvi devance Suzuki dans la hiérarchie de Cuesta.
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Suzuki ou Corvi, qui sera le gardien titulaire à Parme ?
Qui est le gardien titulaire à Parme ?
Pendant l'absence du Japonais, son remplaçant – né en 2001 – s'est très bien débrouillé en réalisant six clean sheets ; et malgré l'arrivée de Vicente Guaita – recruté en novembre, puis remercié en janvier –, le club et l'entraîneur ont toujours été convaincus des qualités de Corvi, l'Espagnol lui servant de remplaçant à cette époque. À ce jour, Suzuki reste toutefois le titulaire, et l'impression est que, s'il ne commet pas d'erreurs majeures susceptibles de lui faire perdre sa place, c'est bien Suzuki qui devrait continuer à garder les cages de Parme.
QUI EST LE TROISIÈME GARDIEN DE BUT DE PARME ?
Après le départ de Guaita, qui n'aura passé que deux mois à Parme, le troisième gardien des Gialloblù derrière Suzuki et Corvi est désormais Filippo Rinaldi, né en 2002, issu du centre de formation des Gialloblù et de retour au club après une série de prêts en Serie C à Aquila, Piacenza, Olbia et Feralpisalò. Il n'a disputé qu'un seul match en Serie A, lors du grand choc contre Naples à la mi-janvier : des débuts sans encaisser de but, dans un match qui s'est terminé sur un score de 0-0 et pour lequel il avait été préféré à Corvi.