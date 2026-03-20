Suzuki ou Corvi, qui sera le gardien titulaire à Parme ?

Après le départ de Guaita, qui n'aura passé que deux mois à Parme, le troisième gardien des Gialloblù derrière Suzuki et Corvi est désormais Filippo Rinaldi, né en 2002, issu du centre de formation des Gialloblù et de retour au club après une série de prêts en Serie C à Aquila, Piacenza, Olbia et Feralpisalò. Il n'a disputé qu'un seul match en Serie A, lors du grand choc contre Naples à la mi-janvier : des débuts sans encaisser de but, dans un match qui s'est terminé sur un score de 0-0 et pour lequel il avait été préféré à Corvi.



