Supercoupe de l’UEFA, PSG-Aston Villa EN DIRECT

Le Paris Saint-Germain et Aston Villa s’affrontent à la Red Bull Arena de Salzbourg pour la Supercoupe de l’UEFA, le traditionnel duel entre le vainqueur de la Ligue des champions et celui de la Ligue Europa. Les champions d’Europe en titre de Luis Enrique défient les Villans d’Unai Emery. Le PSG aborde ce rendez-vous fort du titre en Ligue des champions remporté la saison dernière, le deuxième consécutif. Aston Villa veut boucler la boucle d’une saison extraordinaire en soulevant un autre trophée. Le PSG comme Aston Villa comptent un sacre dans cette compétition : les Français l’ont remportée en 2025, en battant Tottenham 6-5 aux tirs au but, tandis que les Anglais l’ont gagnée en 1982, en dominant le FC Barcelone lors de la double finale (0-1 et 3-0 après prolongation).





Coup d’envoi à 21 heures, avec l’arbitrage du Somalien Omar Artan, qui avait été exclu de façon retentissante de la Coupe du monde en raison du visa refusé par les États-Unis pour entrer dans le pays.





PSG-ASTON VILLA

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