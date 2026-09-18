La Fédération royale espagnole de football (RFEF) a officiellement annoncé que la Supercoupe d’Espagne 2027 se déroulera à Istanbul du 2 au 6 février. Le président de la RFEF, Rafael Louzan, a signé l’accord dans la ville turque jeudi, officialisant un changement majeur pour la compétition.

Le tournoi réunira le champion de Liga, le FC Barcelone, le Real Madrid, le vainqueur de la Copa del Rey, la Real Sociedad, ainsi que l’Atlético de Madrid.

Istanbul remplace l’Arabie saoudite pour l’édition 2027 en raison d’un conflit de calendrier avec la Coupe d’Asie.