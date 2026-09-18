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Supercoupe d’Espagne 2027 : sites d’Istanbul, dates des matches et annonce de la RFEF
Istanbul se propose pour accueillir la Supercoupe d’Espagne 2027
La Fédération royale espagnole de football (RFEF) a officiellement annoncé que la Supercoupe d’Espagne 2027 se déroulera à Istanbul du 2 au 6 février. Le président de la RFEF, Rafael Louzan, a signé l’accord dans la ville turque jeudi, officialisant un changement majeur pour la compétition.
Le tournoi réunira le champion de Liga, le FC Barcelone, le Real Madrid, le vainqueur de la Copa del Rey, la Real Sociedad, ainsi que l’Atlético de Madrid.
Istanbul remplace l’Arabie saoudite pour l’édition 2027 en raison d’un conflit de calendrier avec la Coupe d’Asie.
- AFP
Le président de la RFEF salue les liens entre les pays hôtes
S’exprimant au siège de la Fédération turque de football, Louzan a salué la passion du football partagée entre l’Espagne et la Turquie. Il a souligné son souhait que ce partenariat s’étende au-delà d’un seul tournoi.
Le président de la RFEF a mis en avant le pouvoir du sport pour combler les divisions culturelles lors de sa présentation.
« Aujourd’hui, nous présentons bien plus qu’un accord pour organiser une compétition, a déclaré Louzan. Il s’agit plutôt de la relation entre deux pays qui vivent le football avec une passion extraordinaire. Le football a cette vertu et cette responsabilité : il unit les pays et rapproche les cultures. »
Des stades turcs emblématiques accueillent un affrontement à quatre équipes
Le tournoi utilisera trois stades légendaires d’Istanbul, pour une capacité cumulée de 150 000 spectateurs. Barcelone affrontera l’Atletico Madrid lors de la première demi-finale le 2 février au Chobani Stadium de Fenerbahce, d’une capacité de 48 000 places.
La Real Sociedad affrontera le Real Madrid le lendemain au Tupras Stadium de Besiktas, qui peut accueillir 42 590 spectateurs.
L’Ali Sami Yen Stadium de Galatasaray, d’une capacité de 52 000 places, accueillera la finale le 6 février.
- AFLOSPORT
La manne financière continue de soutenir le football espagnol
Le déménagement temporaire en Turquie maintient le format moderne lucratif introduit par la RFEF. Lors de l’édition précédente organisée en Arabie saoudite, la fédération a généré 51 M€, qui ont été répartis entre les quatre participants et le football espagnol de base.
Les organisateurs s’attendent à ce que les supporters turcs adhèrent pleinement au spectacle à quatre équipes en février 2027.
L’attention se tourne désormais vers la logistique opérationnelle, alors que les géants espagnols se préparent à se disputer le premier trophée de la saison à Istanbul.
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