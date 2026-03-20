L'entraîneur Merlin Polzin a écarté de l'équipe l'attaquant, qui s'était plaint dans le Hamburger Morgenpost de son manque de temps de jeu, pour le match de samedi à 18h30.
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Suite à des critiques publiques : le HSV exclut un attaquant de son effectif pour le match contre le BVB
L'entraîneur du HSV avait déclaré jeudi que chaque joueur avait le droit d'exprimer son opinion. Cependant, la rendre publique de cette manière n'était pas la bonne approche et n'était pas compatible avec les règles et la ligne de conduite du club.
Il a eu avec Glatzel « une discussion franche et clarificatrice ». Polzin a également confirmé que la démarche de Glatzel avait été portée « à un niveau supérieur » au sein du club. Dans l'ensemble, des « propos clairs » ont été échangés.
Damion Downs, nouvelle recrue de l'hiver, est préféré à Glatzel
Dès la défaite 0-1 contre le Bayer Leverkusen début mars, il avait eu un échange avec Polzin, a rapporté Glatzel dans cet article. « Je ne comprends pas pourquoi je suis resté sur le banc lors des deux matchs suivants », a-t-il notamment déclaré.
Polzin avait récemment donné à plusieurs reprises la préférence à Damion Downs, arrivé cet hiver, mais l'ancien joueur de Cologne attend toujours son premier but sous le maillot du HSV.