Suite à des critiques publiques : le HSV exclut un attaquant de son effectif pour le match contre le BVB

L'entraîneur du HSV avait déclaré jeudi que chaque joueur avait le droit d'exprimer son opinion. Cependant, la rendre publique de cette manière n'était pas la bonne approche et n'était pas compatible avec les règles et la ligne de conduite du club.

Il a eu avec Glatzel « une discussion franche et clarificatrice ». Polzin a également confirmé que la démarche de Glatzel avait été portée « à un niveau supérieur » au sein du club. Dans l'ensemble, des « propos clairs » ont été échangés.