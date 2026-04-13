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Stupéfaction : un transfert en Premier League « pourrait se profiler » pour la star du PSG, Ousmane Dembélé
Les négociations contractuelles du lauréat du Ballon d’Or sont au point mort.
Selon L’Équipe, Ousmane Dembélé refuse pour l’instant d’entamer des discussions en vue d’une prolongation de contrat avec le PSG. Âgé de 28 ans, l’attaquant reste un maillon essentiel du dispositif de Luis Enrique, mais le club a dû geler les négociations. Vainqueur du Ballon d’Or et mieux rémunéré de l’effectif, selon le dossier spécial salaires du journal français, il est lié aux champions d’Europe en titre jusqu’en 2028.
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Les principales raisons du retard actuel
Plusieurs facteurs expliquent la prudence de Dembélé, qui préfère attendre avant de signer un nouveau contrat. L’international français veut d’abord connaître le plafond salarial du club pour la saison prochaine. Le timing entre également en ligne de compte : l’ailier souhaite reporter toute discussion sur son avenir après la Coupe du monde, cet été. Une compétition réussie pourrait en effet considérablement renforcer son pouvoir de négociation. Sa décision dépend aussi du parcours du PSG en Ligue des champions : après la victoire 2-0 à l’aller, il s’apprête à défier Liverpool à Anfield pour le retour.
Parmi les destinations envisagées figurent l’Angleterre et l’Arabie saoudite.
Si les négociations entre les deux parties devaient échouer, L’Équipe affirme qu’un transfert en Premier League « pourrait être envisagé », tandis que la Saudi Pro League manifeste également son intérêt. Un départ vers le football anglais fait depuis longtemps l’objet de spéculations concernant l’attaquant, et la puissance financière des grands clubs de Premier League en fait des prétendants naturels. Cependant, le Moyen-Orient représente une alternative tout à fait viable. Comme l’a déjà démontré le transfert de N’Golo Kanté à Al-Ittihad, évoluer dans un pays du Golfe n’empêche pas d’être sélectionné en équipe de France, ce qui l’encourage à étudier les offres saoudiennes particulièrement lucratives.
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Quel avenir pour Dembélé ?
D’ici là, l’attaquant se concentrera sur l’objectif d’achever une saison domestique et européenne de manière couronnée de succès, en passant notamment l’écueil d’Anfield, avant de prendre la tête de l’équipe de France pour la Coupe du monde. Si, le moment venu, il opte pour quitter la Ligue 1, un départ vers la Premier League devrait logiquement tenir le haut de l’affiche du prochain mercato estival.