Stupéfaction : un transfert en Premier League « pourrait se profiler » pour la star du PSG, Ousmane Dembélé

Plusieurs facteurs expliquent la prudence de Dembélé, qui préfère attendre avant de signer un nouveau contrat. L’international français veut d’abord connaître le plafond salarial du club pour la saison prochaine. Le timing entre également en ligne de compte : l’ailier souhaite reporter toute discussion sur son avenir après la Coupe du monde, cet été. Une compétition réussie pourrait en effet considérablement renforcer son pouvoir de négociation. Sa décision dépend aussi du parcours du PSG en Ligue des champions : après la victoire 2-0 à l’aller, il s’apprête à défier Liverpool à Anfield pour le retour.