Stefano Fiore à CM : « La fois où Stam m'a projeté dans les buissons à Formello »

Vingt ans se sont écoulés depuis la victoire de l'Italie en Coupe du monde, mais Stefano Fiore y repense encore. Avec un peu de regret, car il n'a pas fait partie de ce groupe alors qu'il faisait partie de l'équipe nationale de Marcello Lippi. La raison ? Il nous l'explique lui-même dans notre interview : « C'était probablement l'année la plus importante de ma carrière, raconte Fiore, mais les différends que j'ai eus avec Ranieri à Valence m'ont fait perdre ma place en équipenationale et m'ont fait rater la Coupe du monde 2006, alors que je faisais partie du groupe à cette époque. C'est Ranieri qui avait tenu à ce que je vienne en Espagne, puis il s'est occupé de ses propres affaires et ne m'a pas fait jouer ». Après quelques expériences au sein du staff de Massimo Oddo, l'ancien milieu de terrain attend aujourd'hui un nouveau projet qui le convainque et, en attendant, il a actionné la machine à remonter le temps en retraçant sa carrière à travers anecdotes et coulisses.



