Vingt ans se sont écoulés depuis la victoire de l'Italie en Coupe du monde, mais Stefano Fiore y repense encore. Avec un peu de regret, car il n'a pas fait partie de ce groupe alors qu'il faisait partie de l'équipe nationale de Marcello Lippi. La raison ? Il nous l'explique lui-même dans notre interview : « C'était probablement l'année la plus importante de ma carrière, raconte Fiore, mais les différends que j'ai eus avec Ranieri à Valence m'ont fait perdre ma place en équipenationale et m'ont fait rater la Coupe du monde 2006, alors que je faisais partie du groupe à cette époque. C'est Ranieri qui avait tenu à ce que je vienne en Espagne, puis il s'est occupé de ses propres affaires et ne m'a pas fait jouer ». Après quelques expériences au sein du staff de Massimo Oddo, l'ancien milieu de terrain attend aujourd'hui un nouveau projet qui le convainque et, en attendant, il a actionné la machine à remonter le temps en retraçant sa carrière à travers anecdotes et coulisses.
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Stefano Fiore à CM : « La fois où Stam m'a projeté dans les buissons à Formello »
Comment as-tu vécu, à 18 ans, ce vestiaire de Parme avec Zola, Sensini, Bucci et Dino Baggio ?
« Quand Parme m'a recruté, j'aurais dû rester une saison de plus en prêt à Cosenza, mais c'est là que s'est présentée la plus grande opportunité de ma carrière. Une expérience incroyable, que j'ai vécue sans pression, en la considérant comme un cadeau tombé du ciel. »
Pouvez-vous nous parler des ballets d'Asprilia ?
« C'était un vrai crack, il rendait chaque instant hilarant en mettant de la musique sud-américaine et en racontant des blagues. Il y avait même des gens qui le suivaient, hein ? Crippa était toujours au premier rang. »
Quel genre d'entraîneur était Ancelotti au début de sa carrière ?
« Tout le monde l'aimait, tout comme aujourd'hui. On le qualifiait de « sacchiano » et il était prisonnier d'un 4-4-2 sans meneurs de jeu, puis, avec les années, il a changé et a compris que les joueurs sont déterminants. »
Quel est l'entraîneur avec lequel tu as eu le plus de problèmes ?
« Avec Zaccheroni à la Lazio, nous n'avons pas réussi à nous entendre sur le plan tactique, mais celui avec qui je ne m'entendais vraiment pas, c'était Claudio Ranieri à Valence. »
Pouvez-vous nous raconter ce qui s'est passé ?
« Il m'avait recruté pour que je joue en milieu offensif à la place d'un joueur qui devait partir, puis il m'a dit qu'il resterait et a voulu m'aligner à droite, où il y avait des joueurs plus doués que moi. »
À 20 ans, à Padoue, tu as pris les rênes du vestiaire dans une situation difficile.
« Ce choix ne m'a pas été favorable, car à partir de ce moment-là, j'ai encore moins joué. À l'époque, je faisais mon service militaire et j'étais souvent absent ; nous traversions une période difficile et, lors des réunions, aucun des principaux responsables de l'équipe ne prenait position ; c'est donc moi qui ai pris les devants, alors que j'étais d'ailleurs prêté et que, en théorie, je n'aurais pas dû m'impliquer autant. »
Qui est ton meilleur ami dans le monde du football ?
« Giuliano Giannichedda. Nous avons joué ensemble à Udine, puis à la Lazio, et aujourd'hui, nous sommes voisins à Rome. »
Et quel est le coéquipier le plus « casse-pieds » ?
« Cholo Simeone parlait tellement sur le terrain qu'on aurait presque dit qu'il commentait le match. On l'entendait sans cesse donner des conseils à tout le monde, une habitude qu'il a conservée même en tant qu'entraîneur : si vous y prêtez attention, il ne reste jamais en place sur le banc. »
Y a-t-il une équipe avec laquelle tu ne signerais pas aujourd'hui ?
« Valence. Mais quand j'ai signé, j'étais convaincu que ce serait une expérience importante. J'ai accepté parce que les perspectives étaient différentes : Ranieri m'a proposé de jouer en attaque et m'a ensuite déplacé sur le côté droit. »
Ton plus grand regret ?
« La Coupe du monde 2006. L'année précédente, j'étais au sommet de ma carrière et c'est à cause de cette expérience à Valence que j'ai perdu ma place en équipe nationale. Il m'arrive encore d'y penser… ».
C'est à l'été 2001 que tu es arrivé à la Lazio.
« Par la suite, Lippi m'a dit que la Juve m'avait également approché, mais les Pozzo ont conclu l'accord avec Cragnotti parce qu'il nous a pris tous les deux, Giannichedda et moi. »
Comment as-tu vécu ton transfert d'Udine à Rome ?
« Ça a été un choc difficile à gérer, car j'avais toujours vécu dans de petites villes. De plus, nous avons connu un début de saison compliqué et les supporters nous critiquaient. J'ai beaucoup souffert, je n'arrivais pas à entrer sur le terrain l'esprit serein, et cette appréhension a également affecté mes performances. »
Pouvez-vous nous parler un peu de Mihajlovic ?
« Une personnalité hors du commun, la plus incroyable que j'aie jamais rencontrée. Et cela se reflétait aussi dans son look : ses tenues dans les vestiaires ne faisaient pas vraiment l'unanimité. »
Une anecdote à son sujet ?
« Avant et après l'entraînement, il allait souvent se faire masser pendant de longues périodes, alors nous en profitions pour lui cacher tous ses vêtements. Je vous laisse imaginer sa colère quand il revenait aux vestiaires ; les coupables partaient toujours avant son retour. »
Qui était le plus « méchant » entre lui et Stam ?
« N'oublions pas non plus Fernando Couto : si on avait dû en venir aux mains, on était bien placés. De grands défenseurs aux personnalités bien distinctes, avec lesquels il valait mieux ne pas se frotter. Stam avait une approche très professionnelle, peu enclin à plaisanter ; je l'ai appris à mes dépens. »
Que s'est-il passé ?
« Un jour, je me moquais de son italien approximatif ; après avoir imité son accent, il m'a soulevé sur ses épaules comme un catcheur et m'a projeté parmi les plantes de Formello. En fait, heureusement, il m'a déposé en douceur. »
Qu'est-ce que cela signifie de jouer et de marquer lors du derby de Rome ?
« C'est indescriptible avec des mots, je ne veux pas tomber dans la banalité. Je peux dire qu'après ce but, j'ai couru vers la tribune parce que je ne comprenais plus rien. On joue au football pour vivre ce genre d'émotions. »
Équipe nationale : comment s'est passée cette expérience avec Paolo Maldini comme capitaine ?
« Après chaque match, dans les vestiaires, il nous serrait la main à tous pour nous remercier ; c'était un leader incroyable. Je me souviens que lors de ma première sélection, il m'a souhaité la bienvenue, puis m'a proposé de faire un petit jeu de passe ensemble, comme si j'avais toujours joué en équipe nationale. »
Tu étais titulaire lors de la finale de l'Euro 2000 avec la France, mais tu étais sur le banc au moment du but en prolongation de Trezeguet. Qu'as-tu ressenti ?
« Ce fut un véritable drame sportif. Avant que Barthez ne tire le coup franc qui a mené au but de Wiltord, nous étions tous enlacés, attendant le coup de sifflet final ; nous pensions que nos défenseurs allaient, comme d'habitude, repousser le ballon, mais ça a mal tourné. C'est là que nous avons compris que le match avait pris une mauvaise tournure. »
C'est lors de la demi-finale contre les Pays-Bas que le lob de Totti à Van der Sar est devenu célèbre.
« À l'entraînement, il les avait toujours tirés normalement, aucun d'entre nous ne pensait qu'il pourrait tirer comme ça. J'étais sorti du terrain ; depuis le banc, avec les autres, on avait vu que Maldini le reprenait, mais on ne comprenait pas pourquoi ; on aurait dit qu'il lui disait : « Ne fais pas de conneries ». Après le match, on a bien ri, on lui a tous dit qu'il avait été fou. »