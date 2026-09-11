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Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

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Statistique noire : Diomandé signe les pires chiffres parmi les 10 transferts les plus chers

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LaLiga
Real Madrid
Yan Diomandé
Kylian Mbappé
Neymar
E. Fernandez
J. Felix
Espagne

Diomandé, le plus souvent remplaçant parmi les transferts les plus chers

La star ivoirienne Yan Diomandé vit en marge des matchs du Real Madrid : toujours dans la liste des convoqués, il joue systématiquement, mais n'a débuté aucune rencontre comme titulaire jusqu'à présent.

Le journal Sport a indiqué, dans un rapport, que Diomandé a disputé 5 matchs pour un total de seulement 94 minutes, des chiffres qui font du transfert le plus cher de l'histoire du club merengue une exception parmi les 10 plus gros transferts de l'histoire du football mondial.

Le Real Madrid a versé 125 millions d'euros au club de Leipzig, avec un accord portant sur 15 millions d'euros supplémentaires sous forme de bonus et de variables. 

Avec le montant fixe du transfert, Diomandé occupe la huitième place au classement des transferts les plus chers de l'histoire, à égalité avec Bradley Barcola. Et si tous les objectifs convenus sont atteints, le montant du transfert atteindra 140 millions d'euros, une somme qui l'aurait placé, en comparaison avec les prix garantis des autres transferts, à la cinquième place, derrière Alexander Isak.

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    5 matchs et 5 apparitions en tant que remplaçant

    Le montant du transfert a placé Diomandé parmi les géants du marché, mais son temps de jeu l'a rangé à l'exact opposé.

    Le joueur ivoirien a disputé 26 minutes face à l'Espanyol, 6 minutes face à la Real Sociedad, 25 minutes face à Málaga, 26 minutes face au Real Betis au stade Benito Villamarín et 11 minutes face à l'Inter Milan, soit un total de 5 apparitions depuis le banc des remplaçants, sans aucune titularisation, sans inscrire le moindre but ni délivrer la moindre passe décisive.

    Neymar occupe la tête de la liste des plus chers, après que le Paris Saint-Germain a versé 222 millions d'euros au Barça pour s'attacher ses services. Kylian Mbappé arrive en deuxième position, lui qui a coûté 180 millions d'euros au club français, en provenance du même club.

    Vient ensuite le transfert d'Enzo de Chelsea à Manchester City pour 145,8 millions d'euros, puis Alexander Isak de Newcastle à Liverpool pour 144,5 millions d'euros, Morgan Rogers d'Aston Villa à Chelsea pour 137,3 millions d'euros, Elliot Anderson de Nottingham à Manchester City pour 135,5 millions d'euros et João Félix de Benfica à l'Atlético Madrid pour 126 millions d'euros.

    Diomandé et Barcola se partagent la huitième place avec une valeur de 125 millions d'euros, tandis qu'Enzo Fernández, lors de son précédent transfert de Benfica à Chelsea pour 121 millions d'euros, clôt la liste des 10 transferts les plus chers.

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    Diomande n'a pas encore débuté un match comme titulaire avec le Real.

    Dans le rapport établi par l'agence EFE, il convient de souligner que la comparaison se fonde sur les 5 premiers matches disputés par chaque équipe après la conclusion du transfert concerné, et non sur les 5 premières apparitions des joueurs. Dans les transferts anciens, les clubs ouvraient rapidement les portes du onze de départ aux nouvelles recrues.

    Neymar n'a pas pu jouer, pour des raisons administratives, lors du premier match du Paris Saint-Germain après le versement des 222 millions d'euros, mais il a été titularisé lors des quatre rencontres suivantes qu'il a toutes terminées, pour un total de 360 minutes. Quant à Mbappé, il a été titulaire lors des cinq matches et a disputé 433 minutes.

    João Félix a lui aussi été titulaire lors des cinq premiers matches de l'Atlético Madrid, disputant 387 minutes, bien que l'entraîneur Diego Simeone l'ait remplacé à plusieurs reprises.

    Enzo a disputé 450 minutes lors des 5 premiers matches de Chelsea après son arrivée. Quant à Isak, Liverpool l'a géré avec davantage de prudence en raison de son arrivée sans avoir effectué de période de préparation : il a manqué le premier match, mais a participé aux quatre rencontres suivantes, dont trois en tant que titulaire, et a disputé 218 minutes.

    Les quatre autres transferts sont si récents que leurs clubs n'ont pas encore disputé 5 matches depuis l'arrivée de leurs protagonistes, mais tous ces joueurs ont débuté au moins une rencontre comme titulaires.

    Enzo Fernández a débuté les deux premiers matches avec Manchester City, tandis que Rogers a été titulaire lors de deux des trois matches disputés par Chelsea, entrant en jeu comme remplaçant lors de l'autre rencontre. Anderson a également été titulaire avec Manchester City, tandis que Barcola a débuté comme titulaire son match face à l'Atlético Madrid, après être entré en jeu comme remplaçant et avoir disputé 31 minutes face à Ipswich.

    Ainsi, Diomandé est devenu le seul joueur parmi les auteurs des 10 transferts les plus chers de l'histoire du football à n'avoir débuté aucun des 5 premiers matches de son équipe comme titulaire, et il est également celui qui compte le plus grand nombre d'entrées en jeu comme remplaçant, avec cinq fois.

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