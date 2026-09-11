Statistique noire : Diomandé signe les pires chiffres parmi les 10 transferts les plus chers

La star ivoirienne Yan Diomandé vit en marge des matchs du Real Madrid : toujours dans la liste des convoqués, il joue systématiquement, mais n'a débuté aucune rencontre comme titulaire jusqu'à présent.

Le journal Sport a indiqué, dans un rapport, que Diomandé a disputé 5 matchs pour un total de seulement 94 minutes, des chiffres qui font du transfert le plus cher de l'histoire du club merengue une exception parmi les 10 plus gros transferts de l'histoire du football mondial.

Le Real Madrid a versé 125 millions d'euros au club de Leipzig, avec un accord portant sur 15 millions d'euros supplémentaires sous forme de bonus et de variables.

Avec le montant fixe du transfert, Diomandé occupe la huitième place au classement des transferts les plus chers de l'histoire, à égalité avec Bradley Barcola. Et si tous les objectifs convenus sont atteints, le montant du transfert atteindra 140 millions d'euros, une somme qui l'aurait placé, en comparaison avec les prix garantis des autres transferts, à la cinquième place, derrière Alexander Isak.

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