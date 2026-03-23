Spezia : le départ de Donadoni est officiel. D'Angelo fait son retour

L'aventure de Roberto Donadoni sur le banc de La Spezia est terminée. Son licenciement est officiel : « Le président Charlie Stillitano annonce qu'à l'issue d'un entretien franc et constructif avec l'entraîneur Roberto Donadoni, en présence du propriétaire du club, Thomas Roberts, une décision pleinement partagée a été prise d'un commun accord entre les parties, dans l'intérêt du club et de l'équipe. - peut-on lire dans le communiqué - On est donc parvenu à une séparation à l'amiable qui souligne la relation d'estime réciproque qui va bien au-delà des aspects sportifs. Le club tient à remercier M. Donadoni et son staff pour le sérieux, le professionnalisme et l'engagement dont ils ont fait preuve depuis leur arrivée dans le Golfe des Poètes et leur souhaite bonne chance sur le plan personnel et professionnel ».



