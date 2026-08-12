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CM grafica Spence 16 9Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Spence, coût triplé en peu de temps : l’effet domino avec Cambiaso et Dragusin

Inter
Mercato
Tottenham
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D. Spence

L’évolution du prix de la nouvelle recrue de l’Inter

L’Inter recrute Djed Spence en provenance de Tottenham, dans une opération à 31,5 millions d’euros de part fixe, à laquelle devraient s’ajouter des bonus pour atteindre 34/35 millions d’euros. La Gazzetta dello Sport revient sur la carrière de Spence et sur l’évolution du coût de son transfert, en repartant du moment où, en 2024, il avait été acheté par le Genoa.


En janvier 2024, l’arrivée du piston a fait de lui le premier Anglais depuis 103 ans dans l’histoire du club le plus british d’Italie (devenus aujourd’hui 105), dans un jeu de dominos sur le marché des transferts, rappelle le quotidien, qui incluait aussi les noms de Cambiaso, de Dragusin et de la Juventus, en plus de ceux du Genoa et de Tottenham.

  • La Gazzetta retrace ainsi les différentes étapes. Juillet 2022 : la Juventus recrute Cambiaso en versant au Genoa 6 millions d’euros plus l’intégralité des droits de Radu Dragusin (récemment parti à la Fiorentina) et 15 % sur la future revente du latéral ligure. Dragusin a vécu à Gênes un couple de saisons de très haut niveau, au point de convaincre Tottenham, en janvier 2024, de débourser près de 30 millions d’euros en y ajoutant aussi le prêt de six mois de Spence. Pas un prêt sec, mais avec une option d’achat fixée à environ 10 millions.


    On peut se demander quelle serait aujourd’hui la valeur de l’Anglais, s’interroge la Gazzetta, si la direction rossoblù avait pu l’exercer, ce droit effacé par les problèmes financiers dus au krach du propriétaire de l’époque, 777 Partners, tandis qu’A-Cap prenait place (pas pour longtemps, vu l’arrivée du Roumain Sucu peu après) aux commandes du club.


    Une certitude, en revanche : le prix de Spence a triplé, ou presque, par rapport à ces 10 millions avec lesquels le Genoa aurait pu le conserver.

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