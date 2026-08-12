Spence, coût triplé en peu de temps : l’effet domino avec Cambiaso et Dragusin

L’Inter recrute Djed Spence en provenance de Tottenham, dans une opération à 31,5 millions d’euros de part fixe, à laquelle devraient s’ajouter des bonus pour atteindre 34/35 millions d’euros. La Gazzetta dello Sport revient sur la carrière de Spence et sur l’évolution du coût de son transfert, en repartant du moment où, en 2024, il avait été acheté par le Genoa.
En janvier 2024, l’arrivée du piston a fait de lui le premier Anglais depuis 103 ans dans l’histoire du club le plus british d’Italie (devenus aujourd’hui 105), dans un jeu de dominos sur le marché des transferts, rappelle le quotidien, qui incluait aussi les noms de Cambiaso, de Dragusin et de la Juventus, en plus de ceux du Genoa et de Tottenham.