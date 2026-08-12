Spence, coût triplé en peu de temps : l’effet domino avec Cambiaso et Dragusin

La Gazzetta retrace ainsi les différentes étapes. Juillet 2022 : la Juventus recrute Cambiaso en versant au Genoa 6 millions d’euros plus l’intégralité des droits de Radu Dragusin (récemment parti à la Fiorentina) et 15 % sur la future revente du latéral ligure. Dragusin a vécu à Gênes un couple de saisons de très haut niveau, au point de convaincre Tottenham, en janvier 2024, de débourser près de 30 millions d’euros en y ajoutant aussi le prêt de six mois de Spence. Pas un prêt sec, mais avec une option d’achat fixée à environ 10 millions.





On peut se demander quelle serait aujourd’hui la valeur de l’Anglais, s’interroge la Gazzetta, si la direction rossoblù avait pu l’exercer, ce droit effacé par les problèmes financiers dus au krach du propriétaire de l’époque, 777 Partners, tandis qu’A-Cap prenait place (pas pour longtemps, vu l’arrivée du Roumain Sucu peu après) aux commandes du club.





Une certitude, en revanche : le prix de Spence a triplé, ou presque, par rapport à ces 10 millions avec lesquels le Genoa aurait pu le conserver.