Après deux jours de négociations intenses, l’Inter et Tottenham ont trouvé un accord pour le passage de Djed Spence sous le maillot de l’Inter qui, si tout se passe comme prévu, deviendra à tous les effets le premier grand renfort sur le côté demandé par Cristian Chivu à la direction. L’affaire a été bouclée au cours de l’après-midi de ce mercredi 12 août et se fera à titre définitif, avec l’international anglais prêt à signer un long contrat de cinq ans. Voici les détails.
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Spence à l’Inter, c’est bouclé : tous les chiffres entre coût et salaire
Une opération à plus de 30 millions d’euros
L’écart entre l’Inter et Tottenham s’est progressivement réduit au cours des derniers jours. Par rapport au montant réclamé au début du mercato, lorsque Spence s’était mis en évidence avec l’Angleterre pendant la Coupe du monde, les Spurs sont passés d’une demande de 45 millions d’euros à un montant inférieur de plus de 10 millions d’euros. L’affaire, rapporte Fabrizio Romano, a été conclue pour 31,5 millions d’euros de part fixe, auxquels devraient s’ajouter des bonus pour atteindre 34/35 millions d’euros.
LE CONTRAT DE SPENCE
En revanche, avec Spnece, l’Inter avait déjà trouvé depuis un certain temps un accord pour un contrat de cinq ans, jusqu’au 30 juin 2031, avec un salaire dont la part fixe ne dépassera pas les 3 millions d’euros.
PAR LUIS HENRIQUE ?
La présence d’Andy Diouf, repositionné à droite par Chivu, et l’arrivée de Spence vont désormais alimenter encore davantage la réflexion autour du Brésilien Luis Henrique, pour lequel l’Inter a en main une offre de la Roma et qui n’a toutefois pas encore ouvert la porte à un départ. Devenir le troisième choix à son poste pourrait le pousser définitivement vers un départ.
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