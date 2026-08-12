Spence à l’Inter, c’est bouclé : tous les chiffres entre coût et salaire

Après deux jours de négociations intenses, l’Inter et Tottenham ont trouvé un accord pour le passage de Djed Spence sous le maillot de l’Inter qui, si tout se passe comme prévu, deviendra à tous les effets le premier grand renfort sur le côté demandé par Cristian Chivu à la direction. L’affaire a été bouclée au cours de l’après-midi de ce mercredi 12 août et se fera à titre définitif, avec l’international anglais prêt à signer un long contrat de cinq ans. Voici les détails.