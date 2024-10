Fenerbahce vs Manchester United

Le tacticien portugais a connu un début de parcours tumultueux en Turquie, et la rencontre de jeudi avec les Red Devils pourrait gâter les choses.

«Cette culture rend les choses amusantes», a déclaré Jose Mourinho après avoir reçu un accueil enthousiaste de la part d'environ 30,000 fans fous de Fenerbahce au stade Sukru Saracoglu en juin. «C'est au président, aux directeurs, au conseil d'administration d'être stables et équilibrés, mais pas aux fans. Ils doivent être fous. Ils doivent être exigeants, mettre la pression sur nous. Cette passion fait partie de ma motivation.»

Mourinho a utilisé cette «passion» comme moteur lors de ses précédentes étapes à Rome, Chelsea, l'Inter et Porto. Il a tendance à choisir des clubs avec des supporters fanatiques capables d'être 'le 12ème homme' pour son équipe et fait grand cas de la connexion avec eux ; dans ce cas, il a qualifié le maillot de Fenerbahce de «ma peau».

Mais la vérité est qu'il n'avait plus beaucoup d'options après avoir été renvoyé par Rome en janvier. Les jours où Mourinho était considéré comme le meilleur entraîneur du monde sont désormais révolus. La plupart des meilleurs clubs d'Europe n'osent même plus s'approcher de lui, craignant une répétition de l'atmosphère toxique qu'il a générée dans ses rôles plus récents.

Fenerbahce a choisi d'ignorer les signes évidents de déclin à cause du poids que porte encore le nom de Mourinho, mais la lune de miel a à peine duré trois mois. Le cirque Mourinho submerge déjà le club, et Manchester United d'Erik ten Hag n'aura certainement rien à craindre lorsqu'il affrontera son ancien entraîneur en Ligue Europa jeudi.