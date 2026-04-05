Souvenirs marocains… La décision concernant le « coup de pied de Buffon » va marquer le match entre le Real Madrid et le Bayern

C'est l'arbitre anglais de renom Michael Oliver qui a été désigné pour officier lors de cette rencontre très attendue.

Ce match est le cinquième que Oliver arbitre pour le Real Madrid dans les compétitions européennes, Les résultats des rencontres précédentes ont été mitigés, notamment la défaite face à la Juventus (1-3) lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions de la saison 2017/18, ainsi que la victoire contre l'Eintracht Francfort (2-0) lors de la Supercoupe d'Europe 2022.

L'arbitre anglais a également arbitré deux autres rencontres du Real Madrid, lors desquelles le club madrilène s'est imposé face au Sporting Braga (2-1) en phase de groupes de la saison 2023/24, et face à l'Olympiakos (4-3) lors de l'édition 2025/26.