L'Union européenne de football a annoncé mardi le nom de l'arbitre qui dirigera le match opposant le Real Madrid au Bayern Munich, mardi prochain, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions au stade Santiago Bernabéu.
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Souvenirs marocains… La décision concernant le « coup de pied de Buffon » va marquer le match entre le Real Madrid et le Bayern
Choix anglais
C'est l'arbitre anglais de renom Michael Oliver qui a été désigné pour officier lors de cette rencontre très attendue.
Ce match est le cinquième que Oliver arbitre pour le Real Madrid dans les compétitions européennes, Les résultats des rencontres précédentes ont été mitigés, notamment la défaite face à la Juventus (1-3) lors du match retour des quarts de finale de la Ligue des champions de la saison 2017/18, ainsi que la victoire contre l'Eintracht Francfort (2-0) lors de la Supercoupe d'Europe 2022.
L'arbitre anglais a également arbitré deux autres rencontres du Real Madrid, lors desquelles le club madrilène s'est imposé face au Sporting Braga (2-1) en phase de groupes de la saison 2023/24, et face à l'Olympiakos (4-3) lors de l'édition 2025/26.
Un souvenir inoubliable
Ce match de la Juventus a été marqué par un incident controversé, après qu'Oliver ait accordé un penalty controversé au Real Madrid dans les dernières minutes, contre le défenseur marocain de la Juventus Mehdi Benatia, et expulsé le légendaire gardien Gianluigi Buffon pour protestation.
Cristiano Ronaldo a transformé le penalty, permettant au Real Madrid de se qualifier pour les demi-finales avec un score cumulé de 4-3, et de poursuivre son chemin vers le titre.
Bavari a un bon palmarès
Oliver affiche un bilan relativement positif avec le Bayern Munich, puisqu'il a dirigé plusieurs matchs de l'équipe bavaroise dans différentes compétitions, au cours desquels il a obtenu d'excellents résultats.
Parmi ces rencontres, on retiendra notamment la victoire du Bayern contre Flamengo (4-2) lors de la Coupe du monde des clubs 2025, ainsi que celle contre le Bayer Leverkusen (3-0) en Ligue des champions lors de la saison 2024/25.
L'arbitre anglais a également dirigé une victoire importante du Bayern contre le Paris Saint-Germain (1-0) lors de l'édition 2022/23, un match nul contre le Red Bull Salzbourg (1-1) lors de la saison 2021/22, ainsi qu'une large victoire contre Barcelone (3-0) lors de l'édition 2017/18.