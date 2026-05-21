« Sous le choc et dévasté » : Harry Maguire écarté de la sélection anglaise de Thomas Tuchel pour la Coupe du monde 2026

Selon talkSPORT, Maguire ne sera pas sur la liste lorsque Tuchel dévoilera, vendredi, le groupe définitif. Bien qu’il ait été rappelé en mars pour les amicaux contre l’Uruguay et le Japon, le défenseur central de Manchester United n’a pas convaincu le sélectionneur allemand de sa valeur pour la Coupe du monde, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Présent chez les Three Lions depuis ses débuts en 2017, le défenseur central totalise 66 sélections et sept buts. Après avoir manqué l’Euro 2024 en raison d’une blessure, cette non-sélection marque un tournant dans la hiérarchie de l’équipe d’Angleterre sous l’ère Tuchel. Malgré 24 apparitions avec les Red Devils cette saison, l’ancien joueur de Leicester City est donc jugé excédentaire pour la prochaine grande épreuve internationale.