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« Sous le choc et dévasté » : Harry Maguire écarté de la sélection anglaise de Thomas Tuchel pour la Coupe du monde 2026
Tuchel prend une décision de sélection impitoyable
Selon talkSPORT, Maguire ne sera pas sur la liste lorsque Tuchel dévoilera, vendredi, le groupe définitif. Bien qu’il ait été rappelé en mars pour les amicaux contre l’Uruguay et le Japon, le défenseur central de Manchester United n’a pas convaincu le sélectionneur allemand de sa valeur pour la Coupe du monde, qui se tiendra aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
Présent chez les Three Lions depuis ses débuts en 2017, le défenseur central totalise 66 sélections et sept buts. Après avoir manqué l’Euro 2024 en raison d’une blessure, cette non-sélection marque un tournant dans la hiérarchie de l’équipe d’Angleterre sous l’ère Tuchel. Malgré 24 apparitions avec les Red Devils cette saison, l’ancien joueur de Leicester City est donc jugé excédentaire pour la prochaine grande épreuve internationale.
Maguire réagit à son absence
Le défenseur a exprimé sa déception après avoir appris la nouvelle, estimant avoir réalisé une saison suffisante pour mériter sa place dans la liste des sélectionnés.
Dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux, le joueur a confié : « J’étais convaincu que j’aurais pu jouer un rôle majeur cet été pour mon pays après la saison que j’ai réalisée. Je suis sous le choc et anéanti par cette décision. Rien ne m’a jamais fait plus plaisir que d’enfiler ce maillot et de représenter mon pays au fil des ans. Je souhaite bonne chance aux joueurs pour cet été. »
Selon The Telegraph, sa mère Zoe a réagi avec émotion sur X : « Absolument dégoûtée. Tu n’aurais pas pu en faire plus. Garde la tête haute… C’est honteux. »
Colwill et Mainoo sont prêts à endosser des rôles de premier plan.
En l’absence de Maguire, la porte s’ouvre pour de jeunes talents chargés de combler le vide au sein du groupe de 26 joueurs. Selon talkSPORT, le défenseur de Chelsea Levi Colwill, récemment remis d’une rupture des ligaments croisés, devrait être retenu. Tuchel serait un grand admirateur du joueur, qui a disputé son cinquième match international lors de la défaite contre le Sénégal en juin dernier.
Plus haut sur le terrain, Kobbie Mainoo, révélation de Manchester United sous l’ère Michael Carrick, aurait également convaincu Tuchel. Sa présence devrait écarter Adam Wharton, milieu de Crystal Palace. Enfin, le cœur de la défense centrale anglaise s’articulera autour d’Ezri Konsa et de Marc Guehi, tous deux assurés d’être titulaires.
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Les derniers préparatifs se mettent en place pour le match en Amérique du Nord.
Tuchel annoncera officiellement sa sélection vendredi à 10 h, mais, d’après talkSPORT, les grandes lignes du groupe sont déjà fixées. Jordan Pickford conserve le statut de numéro un, soutenu par Dean Henderson et James Trafford, tandis que Jason Steele (Brighton) intégrera le groupe comme gardien d’entraînement. Devant, Anthony Gordon et Morgan Rogers devraient aussi être convoqués, alors que l’Angleterre vise enfin un titre.
Les Three Lions entameront ensuite leur campagne mondiale le 17 juin face à la Croatie, puis affronteront le Ghana et le Panama dans le groupe L. Harry Maguire, lui, devra se contenter de suivre ces rencontres depuis son canapé, alors que l’ère Tuchel se poursuit sans lui.