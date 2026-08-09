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Sous l'œil de City : la star du Barça va à l'encontre du souhait de Flick

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H. Flick
M. Bernal
Espagne

La féroce concurrence pousse une star du Barça à envisager un départ

Le milieu de terrain Marc Bernal fait partie des noms à suivre en cette dernière ligne droite du mercato pour le compte du Barça. 

Bernal souhaite jouer davantage et a besoin de temps de jeu pour poursuivre sa progression. Il est conscient que la concurrence au milieu de terrain du club catalan sera féroce cette saison.

Le journal Sport a précisé que Hans Flick, l'entraîneur du Barça, refuse le départ de Bernal et l'a déjà fait savoir au joueur. 

Flick garde une confiance totale en Bernal, en qui il voit les qualités nécessaires pour devenir un élément important du milieu de terrain de Barcelone sur le long terme.

Mais la situation pousse Marc Bernal à étudier ses options avec soin, car le jeune joueur veut disposer d'une continuité dans le temps de jeu. Il sait que trouver des minutes ne sera pas chose aisée compte tenu du grand nombre d'alternatives dont dispose Flick à ce poste, sans oublier leur qualité. 

  • FC Barcelona v Newcastle United FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    Bernal veut jouer davantage

    Le Barça a d'ailleurs déjà connu le départ de certains jeunes joueurs en quête de temps de jeu, et l'avenir de plusieurs milieux de terrain reste ouvert. 

    Dans ce contexte, Bernal pourrait envisager de partir s'il estime que sa participation durant la saison sera très limitée, mais Flick veut éviter cette issue.

    Flick considère que Bernal est capable d'évoluer au poste de sentinelle, mais il estime également, compte tenu de son profil, qu'il peut jouer comme milieu intérieur.

    En 2024, Flick avait fortement misé sur son développement au sein de l'équipe première et jugé que le club n'avait pas besoin de réaliser un gros investissement à ce poste. Bernal n'avait pas tardé à répondre à cette confiance par ses prestations, avant de subir une grave blessure au genou qui a freiné sa progression.

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  • Marc Bernal Barcelona 2025Getty Images

    Manchester City suit la situation de près

    La situation de Bernal n'est d'ailleurs pas passée inaperçue en Europe, puisque Manchester City a suivi le milieu de terrain au cours des deux dernières saisons, allant jusqu'à se renseigner sur son cas. 

    Le premier rapport rédigé par les recruteurs du club anglais sur Bernal remonte à 2024, et on estime que ses caractéristiques ont également séduit l'entraîneur Pep Guardiola.

    Manchester City considère que Bernal possède les qualités qui le qualifient pour tenir un rôle important au poste de milieu défensif, et le club a étudié son cas comme une option possible à l'avenir pour ce poste. Les estimations en Angleterre ont même situé sa valeur autour de 35 millions d'euros.

    Mais la position du Barça est très claire : il ne veut pas vendre le joueur, et le club continue de considérer Bernal comme l'un des milieux de terrain disposant du plus fort potentiel de progression au sein de l'académie de La Masia, un avis que Flick partage entièrement. 

    La porte ne pourrait s'ouvrir à un éventuel transfert que si le joueur lui-même réclamait un départ du Barça faute d'un temps de jeu suffisant.

    Et même dans ce scénario, l'entraîneur allemand ne faciliterait pas les choses, car Flick a entouré Bernal de toute sa protection : il veut le récupérer, lui offrir de la continuité et savoir jusqu'où peut aller un joueur sur lequel il mise pratiquement depuis son arrivée au Barça.

    Mais le joueur veut du temps de jeu, et il sait qu'il devra l'arracher lui-même dans un entrejeu où la concurrence fait rage. Le marché des transferts pourrait tenter Marc Bernal, mais Flick lui a déjà clairement fait part de sa position : il compte sur lui et ne veut pas de son départ.

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