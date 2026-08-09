Le milieu de terrain Marc Bernal fait partie des noms à suivre en cette dernière ligne droite du mercato pour le compte du Barça.

Bernal souhaite jouer davantage et a besoin de temps de jeu pour poursuivre sa progression. Il est conscient que la concurrence au milieu de terrain du club catalan sera féroce cette saison.

Le journal Sport a précisé que Hans Flick, l'entraîneur du Barça, refuse le départ de Bernal et l'a déjà fait savoir au joueur.

Flick garde une confiance totale en Bernal, en qui il voit les qualités nécessaires pour devenir un élément important du milieu de terrain de Barcelone sur le long terme.

Mais la situation pousse Marc Bernal à étudier ses options avec soin, car le jeune joueur veut disposer d'une continuité dans le temps de jeu. Il sait que trouver des minutes ne sera pas chose aisée compte tenu du grand nombre d'alternatives dont dispose Flick à ce poste, sans oublier leur qualité.