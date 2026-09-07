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Alvino Hanafi

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Son Heung-min révèle comment regarder Bob l’éponge l’a aidé à apprendre l’allemand à Hambourg

H. Son
Los Angeles FC
Hambourg
Bayer Leverkusen
Bundesliga

Son Heung-min s’est confié sur son parcours de la Corée du Sud vers l’Europe à l’adolescence. Invité du podcast The Late Run, l’attaquant a raconté son arrivée à Hambourg à 16 ans et expliqué avoir utilisé le dessin animé Bob l’éponge pour apprendre l’allemand.

  • Son revient sur ses débuts en Europe

    L’ancien joueur de Tottenham Hotspur Son Heung-min s’est confié sur les difficultés de ses débuts en quittant la Corée du Sud pour Hambourg à l’adolescence. Sur le podcast The Late Run, l’attaquant a évoqué le choc culturel et l’isolement liés à ce déménagement à l’autre bout du monde à 16 ans.

    Son a failli refuser la voie qui l’a finalement mené à son transfert en MLS au LAFC, admettant que des années de persévérance de la part du club américain lui avaient fait changer d’avis.

    Cependant, l’adaptation à la vie en Allemagne s’est révélée être son apprentissage le plus difficile.

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    Bob l’éponge a permis une percée en allemand

    Répondant aux rumeurs sur son apprentissage des langues, Son a confirmé que regarder Bob l’éponge avait été son principal outil pour maîtriser l’allemand. Il s’est souvenu être resté les yeux rivés sur l’écran en permanence, même si les personnages parlaient trop vite pour qu’un débutant puisse les suivre au départ.

    Le dessin animé lui a offert un contexte visuel qui l’a aidé à reconstituer le vocabulaire mot par mot.

    « C’est tout à fait vrai », a déclaré Son lorsqu’il a été interrogé sur le dessin animé. « Comme c’est un dessin animé, je pense qu’ils parlent tellement vite que je ne pouvais pas comprendre au début, mais je regardais quand même les images et j’essayais de comprendre dans ma tête. »


  • Le sacrifice et la discipline ont construit les fondations de sa carrière

    Son a admis qu’être éloigné de sa famille à un âge aussi jeune avait été l’épreuve la plus difficile de sa vie. Malgré la solitude et le changement complet de nourriture et d’environnement, la discipline acquise en Allemagne a posé les bases de sa réussite à Tottenham.

    Avec le recul, l’international sud-coréen insiste sur le fait que ces sacrifices étaient nécessaires pour réaliser ses rêves.

    « Loin de ma famille à 16 ans, c’était vraiment, vraiment difficile », a admis Son. « Mais maintenant, quand j’y pense, cela en valait la peine. Je parle allemand, j’ai appris la culture, donc cela valait la peine de traverser cette période difficile. »

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    Souvenirs des Spurs et verdict sur le GOAT

    Au-delà de ses débuts en Allemagne, Son est revenu sur ses plus belles années à Tottenham Hotspur, évoquant l’épopée jusqu’à la finale de la Ligue des champions en 2019, sa relation sur le terrain avec Harry Kane et le déclin de Dele Alli, qu’il a vu de près.

    Invité à nommer son idole dans l’éternel débat du GOAT, Son a choisi Cristiano Ronaldo, tout en reconnaissant la grandeur de Lionel Messi.

    Désormais épanoui aux États-Unis, Son s’est dit surpris de remplir chaque semaine des stades aux dimensions de la NFL alors qu’il poursuit sa carrière en MLS.