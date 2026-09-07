L’ancien joueur de Tottenham Hotspur Son Heung-min s’est confié sur les difficultés de ses débuts en quittant la Corée du Sud pour Hambourg à l’adolescence. Sur le podcast The Late Run, l’attaquant a évoqué le choc culturel et l’isolement liés à ce déménagement à l’autre bout du monde à 16 ans.

Son a failli refuser la voie qui l’a finalement mené à son transfert en MLS au LAFC, admettant que des années de persévérance de la part du club américain lui avaient fait changer d’avis.

Cependant, l’adaptation à la vie en Allemagne s’est révélée être son apprentissage le plus difficile.