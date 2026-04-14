Le FC Schalke 04 lutte actuellement pour retrouver la Bundesliga et occupe la première place de la deuxième division. Après sa victoire dans le match au sommet contre Elversberg ce week-end, le club compte six points d’avance sur le premier non-qualifié direct pour la montée et cinq points sur le barragiste.

Ces dernières semaines, l’avenir de l’attaque du S04 a fait l’objet de nombreuses spéculations. La situation d’Edin Dzeko (40 ans, en fin de contrat) reste floue. L’attaquant, arrivé lors du mercato d’hiver, songerait à prendre sa retraite à l’issue de la saison, tandis que Schalke souhaiterait prolonger son contrat d’un an.

Depuis la semaine dernière, Niclas Füllkrug (33 ans) est évoqué comme alternative crédible. Prêté par West Ham United à Milan, l’ancien buteur du BVB ne devrait pas voir son option d’achat levée par les Rossoneri. Il ne semble pas non plus entrer dans les plans des Hammers et pourrait donc arriver sur le marché estival.

Né à Borne, à environ 120 kilomètres de Gelsenkirchen, Weghorst connaît bien la Bundesliga. Il a porté les couleurs du VfL Wolfsburg de 2018 à 2022, puis celles du TSG Hoffenheim lors de la saison 2023-2024, sous forme de prêt. Ces dernières années, l’attaquant a également porté les couleurs de Manchester United, du FC Burnley et de Besiktas.

En 2024, il a quitté Burnley pour rejoindre l’Ajax contre environ 2,4 millions d’euros, et son contrat expire cet été. Son avenir est donc incertain. Cette saison, le participant à la Coupe du monde 2022 a longtemps été gêné par une blessure à la cheville ; il compte tout de même 29 apparitions en compétitions officielles (huit buts, trois passes décisives).