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Falko Blöding

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Solution spectaculaire pour succéder à Dzeko : Schalke 04 serait sur le point de recruter un ancien attaquant de Manchester United

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W. Weghorst

Selon les dernières informations, le FC Schalke 04 envisagerait de recruter l’attaquant de l’Ajax Amsterdam, Wout Weghorst.

Sur les ondes de Voetbal International, le spécialiste du FC Twente Geert Jan Jakobs a d’abord évoqué un éventuel transfert du international comptant 51 sélections vers Enschede, toujours en Eredivisie.

  • « Les informations sont contradictoires. Il y a peu, on indiquait que le transfert était acquis ; aujourd’hui, doutes et réserves émanent aussi bien de l’attaquant que du club. »

    Dans ce contexte, Jakobs a confirmé l’intérêt de Schalke : « Il serait dans leur ligne de mire. D’autres clubs européens le veulent aussi. Mais Schalke est proche de chez lui, c’est donc une bonne solution. »

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    Wout Weghorst a évolué en Bundesliga sous les couleurs de Wolfsburg puis d’Hoffenheim.

    Le FC Schalke 04 lutte actuellement pour retrouver la Bundesliga et occupe la première place de la deuxième division. Après sa victoire dans le match au sommet contre Elversberg ce week-end, le club compte six points d’avance sur le premier non-qualifié direct pour la montée et cinq points sur le barragiste.

    Ces dernières semaines, l’avenir de l’attaque du S04 a fait l’objet de nombreuses spéculations. La situation d’Edin Dzeko (40 ans, en fin de contrat) reste floue. L’attaquant, arrivé lors du mercato d’hiver, songerait à prendre sa retraite à l’issue de la saison, tandis que Schalke souhaiterait prolonger son contrat d’un an.

    Depuis la semaine dernière, Niclas Füllkrug (33 ans) est évoqué comme alternative crédible. Prêté par West Ham United à Milan, l’ancien buteur du BVB ne devrait pas voir son option d’achat levée par les Rossoneri. Il ne semble pas non plus entrer dans les plans des Hammers et pourrait donc arriver sur le marché estival.

    Né à Borne, à environ 120 kilomètres de Gelsenkirchen, Weghorst connaît bien la Bundesliga. Il a porté les couleurs du VfL Wolfsburg de 2018 à 2022, puis celles du TSG Hoffenheim lors de la saison 2023-2024, sous forme de prêt. Ces dernières années, l’attaquant a également porté les couleurs de Manchester United, du FC Burnley et de Besiktas.

    En 2024, il a quitté Burnley pour rejoindre l’Ajax contre environ 2,4 millions d’euros, et son contrat expire cet été. Son avenir est donc incertain. Cette saison, le participant à la Coupe du monde 2022 a longtemps été gêné par une blessure à la cheville ; il compte tout de même 29 apparitions en compétitions officielles (huit buts, trois passes décisives).

  • Les étapes de la carrière de Wout Weghorst

    PériodeClubButsPasses décisives
    2012 - 2014FC Emmen210
    2014-2016Heracles Almelo248
    2016-2018AZ Alkmaar4513
    2018-2022VfL Wolfsburg7022
    2022FC Burnley23
    2022-2023Beşiktaş94
    2023Manchester United23
    2023-20241899 Hoffenheim74
    Depuis 2024, il évolue à l’Ajax Amsterdam.Ajax Amsterdam195