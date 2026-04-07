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Sloth : Paris Enrique ne te laisse aucune chance… Et voici la position d'Isaac

Paris Saint-Germain vs Liverpool
Paris Saint-Germain
Liverpool
Ligue des Champions
A. Slot
France
Angleterre
Pays-Bas

L'entraîneur néerlandais affirme : « Je ne pense pas à l'avenir lointain »

L'entraîneur néerlandais de Liverpool, Arne Slot, a fait le point sur la situation de son attaquant suédois Alexander Isak, qui pourrait faire son retour face au Paris Saint-Germain après une longue absence pour blessure.

Liverpool affrontera le Paris Saint-Germain demain mercredi au Parc des Princes, lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

Le match retour est prévu mardi prochain à Anfield pour déterminer qui se qualifiera pour les demi-finales de la Ligue des champions.

Lire aussi : Wirtz : « Il faut faire confiance à Slott... Je ne suis pas d'accord avec Van Dijk »


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    La position d'Isaac

    « Isaac s'est entraîné avec l'équipe pendant près d'une semaine pour pouvoir jouer, sinon je ne l'aurais pas sélectionné », a déclaré Slot lors de la conférence de presse d'avant-match contre Paris.

    Il a ajouté : « Nous avons discuté avec le joueur et le staff technique, et nous avons donc estimé qu’il serait prêt à jouer maintenant, mais pas en tant que titulaire. Soyons clairs. »

    Isaac a subi une grave blessure en décembre dernier, lors d'un match de Premier League contre Tottenham, et il est absent des terrains depuis lors.


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  • Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    La défaite face à Manchester City

    À propos de la défaite face à Manchester City (4-0) samedi dernier, en quarts de finale de la FA Cup, Slott a déclaré : « Parfois, dans un match de football, on souhaite faire les choses d'une certaine manière, mais on n'y parvient pas pour diverses raisons, notamment parce qu'on encaisse des buts alors qu'on pense bien jouer et contrôler le match. »

    Il a ajouté, selon le site officiel de Liverpool : « En général, les moments les plus douloureux dans le football sont juste avant la fin de la première mi-temps et juste après. Du coup, tu rentres aux vestiaires à la mi-temps, et alors que tu as eu l’impression pendant de longues périodes du match d’être un adversaire de taille pour Manchester City, tu te retrouves menés de deux buts à zéro. »

    Il a poursuivi : « Puis, juste après la pause, nous avons encaissé le troisième but, et pendant les cinq minutes qui ont suivi – où nous avons d'ailleurs eu deux occasions en or grâce à Mohamed Salah –, le match était très ouvert et les joueurs souffraient. Mais ce qui est positif pour nous, c’est qu’après le quatrième but, City semblait se résigner au résultat, et nous avons constamment dominé la possession, mais nous n’avons pas réussi à créer beaucoup d’occasions.

    Il a ajouté : « Je n’ai pas vu les joueurs baisser les bras à ce moment-là du match, et je pense que c’est également une bonne chose que la réaction du capitaine (Van Dijk) soit forte et déterminée après un match comme celui-ci. Nous espérons que cela ne se limitera pas à l’immédiat après le match, mais que nous pourrons – en tant qu’équipe – montrer une réaction forte et déterminée demain soir. »




  • Paris Saint-Germain Foundation GalaGetty Images Entertainment

    Le match contre le Paris Saint-Germain

    Au sujet du match contre le Paris Saint-Germain, Slott a précisé : « On ne peut pas tout à fait comparer le Paris Saint-Germain à Manchester City, car lorsque nous avons dominé le jeu et contrôlé le ballon pendant les 35 premières minutes, cela tenait aussi au fait que City restait mieux en place et ne nous mettait pas autant de pression. »

    Il a ajouté : « Alors que le Paris Saint-Germain a montré ces dernières saisons, depuis que Luis Enrique a pris les rênes de l'équipe, qu'il ne vous laisse aucune chance de récupérer le ballon facilement. La pression est constante tout au long du match. »

    Il a poursuivi : « Le point positif, c’est que nous avons acquis cette année une grande expérience dans la gestion des difficultés, grâce à tous les revers que nous avons connus cette saison. »

    Il a souligné : « Je pense que lorsque l’on dispute les quarts de finale de la Ligue des champions, peu importe où l’on en est dans la saison – que l’on soit encore en Coupe d’Angleterre, en Coupe de la Ligue ou même en championnat national –, c’est toujours un moment spécial. On ne peut en aucun cas sous-estimer un quart de finale de la Ligue des champions, surtout si l’on affronte le champion d’Europe qui a mérité son titre la saison dernière et qui réalise une saison exceptionnelle cette année également.

    Il a précisé : « Je ne me concentre pas beaucoup sur notre situation dans le championnat. Je me concentre uniquement sur le défi en lui-même, et c’est un défi formidable, car dans le football, c’est parfois agréable d’avoir une seconde chance. Dans la vie en général, c’est agréable d’avoir une seconde chance. »

    Il a poursuivi : « Comme je l’ai dit, Manchester City et le Paris Saint-Germain sont très proches l’un de l’autre, compte tenu de la qualité de leurs joueurs et de leur style de jeu. C’est donc une nouvelle occasion pour nous de prouver que nous ne sommes pas l’équipe que nous avons été pendant les vingt minutes que nous préférons oublier à l’Etihad Stadium, mais bien celle que nous avons été pendant les trente-cinq premières minutes. »

    Lire aussi : Avant le choc d'Anfield... Un duo parisien et un trio de Liverpool menacés


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    le candidat favori

    Au sujet du favori pour accéder aux demi-finales de la Ligue des champions, Slot a déclaré : « D'une manière générale, je ne pense pas que le fait qu'il y ait une équipe favorite ou non fasse une grande différence, car il ne s'agit que de deux matchs, et la situation peut beaucoup évoluer au cours de ceux-ci. »

    Il a ajouté : « Je pense que les deux équipes possèdent des joueurs exceptionnels et ont démontré la saison dernière leur capacité à se battre avec acharnement. D'ailleurs, nous méritions de perdre ici la saison dernière sur le score de 4-0, et bien plus encore que ce que nous méritions samedi avec le même score. Mais lors de ce match, sans Alisson, nous aurions perdu 4-0, et nous avons gagné 1-0. Quant à Anfield, pour moi, ce n’était pas tout à fait différent. Nous ne méritions pas de gagner 4-0, mais nous méritions de gagner ce match. »

    Il a ajouté : « Mais la grande différence entre ces deux équipes, c’est que le Paris Saint-Germain a conservé l’ensemble du groupe, et je pense que notre équipe aura l’air complètement différente, pas tout à fait, mais nous aurons l’air complètement différents de l’équipe qui était là la saison dernière. »

    Liverpool s'était imposé 1-0 sur le terrain du Paris Saint-Germain en huitièmes de finale de la Ligue des champions la saison dernière, avant de s'incliner sur le même score à Anfield et d'être éliminé aux tirs au but.



  • Un pas de plus vers le titre

    Interrogé sur la question de savoir si une victoire contre le Paris Saint-Germain donnerait à Liverpool un élan similaire à celui dont avait bénéficié le club français en battant les Reds lors de son parcours vers le titre la saison dernière, Slott a déclaré : « Eh bien, je ne pense pas à un avenir lointain, surtout si nous devons affronter le Paris Saint-Germain. Comme je l’ai dit, les champions d’Europe, à juste titre, ont su maintenir la cohésion de leur équipe cette saison. Et comme on le voit souvent dans le football, plus une équipe joue ensemble depuis longtemps, plus ses performances s’améliorent. »

    Il a poursuivi : « Mais comme c’est souvent le cas dans le football, ce sont les petits détails qui peuvent faire toute la différence : qui tire le mieux les tirs au but ? C’est ce qui a fait la différence la saison dernière pour le Paris Saint-Germain, qui nous a battus avant de remporter le titre. En général, une équipe doit gagner aux tirs au but pour remporter un titre. Il en va de même pour la Coupe du monde et la Ligue des champions.

    Il a poursuivi : « Même si j’aimerais croire qu’il n’y a pas de place pour la chance aux tirs au but, car on peut s’entraîner, se préparer et faire beaucoup de choses, cela peut parfois dépendre d’un peu de chance face au gardien, car Gianluigi Donnarumma a été formidable. »



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