Sloth : Paris Enrique ne te laisse aucune chance… Et voici la position d'Isaac

Au sujet du match contre le Paris Saint-Germain, Slott a précisé : « On ne peut pas tout à fait comparer le Paris Saint-Germain à Manchester City, car lorsque nous avons dominé le jeu et contrôlé le ballon pendant les 35 premières minutes, cela tenait aussi au fait que City restait mieux en place et ne nous mettait pas autant de pression. »

Il a ajouté : « Alors que le Paris Saint-Germain a montré ces dernières saisons, depuis que Luis Enrique a pris les rênes de l'équipe, qu'il ne vous laisse aucune chance de récupérer le ballon facilement. La pression est constante tout au long du match. »

Il a poursuivi : « Le point positif, c’est que nous avons acquis cette année une grande expérience dans la gestion des difficultés, grâce à tous les revers que nous avons connus cette saison. »

Il a souligné : « Je pense que lorsque l’on dispute les quarts de finale de la Ligue des champions, peu importe où l’on en est dans la saison – que l’on soit encore en Coupe d’Angleterre, en Coupe de la Ligue ou même en championnat national –, c’est toujours un moment spécial. On ne peut en aucun cas sous-estimer un quart de finale de la Ligue des champions, surtout si l’on affronte le champion d’Europe qui a mérité son titre la saison dernière et qui réalise une saison exceptionnelle cette année également.

Il a précisé : « Je ne me concentre pas beaucoup sur notre situation dans le championnat. Je me concentre uniquement sur le défi en lui-même, et c’est un défi formidable, car dans le football, c’est parfois agréable d’avoir une seconde chance. Dans la vie en général, c’est agréable d’avoir une seconde chance. »

Il a poursuivi : « Comme je l’ai dit, Manchester City et le Paris Saint-Germain sont très proches l’un de l’autre, compte tenu de la qualité de leurs joueurs et de leur style de jeu. C’est donc une nouvelle occasion pour nous de prouver que nous ne sommes pas l’équipe que nous avons été pendant les vingt minutes que nous préférons oublier à l’Etihad Stadium, mais bien celle que nous avons été pendant les trente-cinq premières minutes. »

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