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Paris Saint-Germain FC v Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport
Karim Malim

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Slot clarifie son avenir à Liverpool et réagit aux protestations des supporters

A. Slot
Liverpool vs Fulham
Liverpool
Fulham
Premier League
A. Robertson
A. Becker
A. Isak
Pays-Bas
Angleterre
Écosse
Brésil
Suède

Quelle a été la déclaration de l’entraîneur de Liverpool ?

L’entraîneur de Liverpool, le Néerlandais Arne Slot, a insisté sur l’importance du match de la 32^e journée de Premier League contre Fulham, prévu demain à Anfield.

En conférence de presse, il a expliqué : « Fulham possède un entraîneur qui œuvre avec le même groupe depuis longtemps ; leur identité se voit à l’œil nu sur le terrain. »

Nous les avons reçus la saison passée et nous avons été réduits à dix. C’était l’un de nos meilleurs matches, malgré deux retards au score. Cette rencontre résume en grande partie notre saison. Il est illogique que nous n’ayons pas remporté la victoire, surtout après avoir marqué le but de l’avantage à la 90e+4. Combien de fois peut-on marquer à ce moment-là et perdre le match ? »

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Il a conclu : « Le match contre le Paris Saint-Germain a tout de même un aspect positif : nous avons affronté le champion d’Europe alors que nous n’étions pas à notre meilleur niveau ce soir-là. Dans quatre ou cinq jours, nous pourrons montrer que nous sommes capables de mieux rivaliser. Cette rencontre nous a prouvé qu’pour continuer à progresser, il faut maintenir ce niveau de performance en Ligue des champions. »

Il a conclu : « Nous voulons nous qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine afin de prouver que nous pouvons faire mieux, et pour cela nous devons monter en puissance en Premier League. Tous nos joueurs ne sont pas en mesure d’enchaîner un autre match intense quelques jours plus tard, nous verrons donc quels choix de composition s’imposent. »

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    Une semaine décisive sous la pression des matchs

    Slott a déclaré : « Nous n’étions pas au meilleur de notre forme face au Paris Saint-Germain, mais nous restons en course. Nous devons encore disputer sept matchs cruciaux en Premier League, et nous visons des résultats positifs tout en restant compétitifs en Ligue des champions. »

    Il a ajouté : « Cette période est certes plus favorable en termes de disponibilité des joueurs par rapport au reste de la saison, mais en examinant la liste, on constate que trois défenseurs sont blessés : Bradley, Leoni et Endo. Sans compter d’autres joueurs dont la participation au match de demain reste incertaine, comme Gomez et Frimpong. Le Paris Saint-Germain disposait d’un banc très solide lors de ce match, mais parfois, les choses ne se passent pas comme on le souhaite. »

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    Isaac et le bilan des blessés

    Interrogé sur Alexander Isak et le bilan des blessures, Slott a déclaré : « Alisson fait tout pour revenir, mais il sera absent ce week-end. Le retour d’Alexander Isak est crucial, car nous peinons actuellement à concrétiser nos occasions, et il possède un véritable instinct de buteur. Même s’il ne peut jouer que quinze minutes dans un premier temps, sa présence est une bonne nouvelle. »

    Il a ajouté : « Nous espérons qu’Isaac retrouvera son niveau le plus vite possible. La dernière fois, il a eu besoin d’un peu de temps, ce qui est normal, mais après une bonne période de rééducation, nous espérons qu’il retrouvera son niveau habituel plus rapidement cette fois-ci. »

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    Son avenir dépend désormais du soutien de la direction et des supporters.

    Slott a évoqué son avenir et le soutien qu’il reçoit de la direction du club, déclarant : « Je répète sans cesse que je me sens très soutenu par les propriétaires, ainsi que par Richard et Michael. Cela peut paraître étrange, mais je ressens également le soutien de nos supporters. »

    Il ajoute : « Nous nous préparions à affronter le Paris Saint-Germain lorsque les joueurs sont sortis s’échauffer après notre défaite 4-0 contre Manchester City ; pourtant, les supporters ont immédiatement entonné « We Love You, Liverpool ». Malgré cette performance difficile, ils ont maintenu leur soutien à l’équipe, preuve du lien solide qui unit le club à ses fans. Nous sommes conscients de la situation que nous traversons, et à ce stade, je bénéficie de leur soutien total. »

  • FBL-ENG-FACUP-MAN CITY-LIVERPOOLAFP

    Lettre personnelle à Andy Robertson

    À propos d’Andy Robertson, qui a annoncé son départ du club en fin de saison à l’expiration de son contrat, Slott a déclaré : « Il a connu de belles années à Liverpool en tant que joueur, mais c’est aussi une personne exceptionnelle sur le plan humain. Tous ceux qui l’ont côtoyé savent à quel point il est joyeux et positif, et cela s’est clairement vu sur les réseaux sociaux après l’annonce de son départ. »

    Il a ajouté : « Ce qui le caractérise le plus, c’est son enthousiasme sur le terrain. C’était un joueur capable d’appliquer les consignes de pressing depuis son poste d’arrière gauche jusqu’aux zones les plus éloignées du terrain, et j’ai souvent utilisé cela comme exemple auprès de mes joueurs par le passé. »

    Il a ajouté : « Il a conquis tous les titres possibles avec le club et il aime vraiment Liverpool. Il a passé neuf années exceptionnelles ici, mais cette saison il n’a pas eu beaucoup de temps de jeu, ce qui est difficile pour n’importe quel joueur, car chacun veut bien sûr jouer régulièrement avec l’équipe première. »

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    Des supporters manifestent pour contester le prix des billets.

    Slot a conclu son intervention en saluant le rôle crucial des supporters, malgré leurs récentes protestations contre la hausse des tarifs des billets. « Tout au long de l’histoire du club et depuis mon arrivée, les supporters d’Anfield ont toujours démontré leur importance pour l’équipe. Le match contre Galatasaray en est la preuve éclatante : nous avons disputé une rencontre difficile à l’extérieur, dans une ambiance bruyante, avant de revenir à Anfield pour mesurer la véritable force de notre public. »

    Il a ajouté : « Anfield procure toujours un avantage considérable à l’équipe à domicile, et j’ai ressenti ce soutien aussi bien dans les bons moments que dans les périodes plus délicates. Malgré certaines protestations, j’espère que le public continuera de nous soutenir comme il sait le faire, car il est un maillon essentiel de la force du groupe. »

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