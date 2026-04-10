Slot clarifie son avenir à Liverpool et réagit aux protestations des supporters

L’entraîneur de Liverpool, le Néerlandais Arne Slot, a insisté sur l’importance du match de la 32^e journée de Premier League contre Fulham, prévu demain à Anfield.

En conférence de presse, il a expliqué : « Fulham possède un entraîneur qui œuvre avec le même groupe depuis longtemps ; leur identité se voit à l’œil nu sur le terrain. »

Nous les avons reçus la saison passée et nous avons été réduits à dix. C’était l’un de nos meilleurs matches, malgré deux retards au score. Cette rencontre résume en grande partie notre saison. Il est illogique que nous n’ayons pas remporté la victoire, surtout après avoir marqué le but de l’avantage à la 90e+4. Combien de fois peut-on marquer à ce moment-là et perdre le match ? »

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Il a conclu : « Le match contre le Paris Saint-Germain a tout de même un aspect positif : nous avons affronté le champion d’Europe alors que nous n’étions pas à notre meilleur niveau ce soir-là. Dans quatre ou cinq jours, nous pourrons montrer que nous sommes capables de mieux rivaliser. Cette rencontre nous a prouvé qu’pour continuer à progresser, il faut maintenir ce niveau de performance en Ligue des champions. »

Il a conclu : « Nous voulons nous qualifier pour la Ligue des champions la saison prochaine afin de prouver que nous pouvons faire mieux, et pour cela nous devons monter en puissance en Premier League. Tous nos joueurs ne sont pas en mesure d’enchaîner un autre match intense quelques jours plus tard, nous verrons donc quels choix de composition s’imposent. »

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