Selon un reportage de Sky, Niels Nkounkou, Jessic Ngankam, Junior Dina Ebimbe, Simon Simoni, Noel Futkeu et Michy Batshuayi ont effectué des exercices spécifiques à l’écart du groupe lors de la reprise de l’entraînement de la SGE.
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Six joueurs devraient quitter le club ! Une liste de départs massive dévoilée au sein d'un club de Bundesliga
Selon les informations disponibles, les six joueurs n’auraient plus d’avenir à l’Eintracht Francfort et devraient quitter le club dès cet été afin de générer des recettes de transfert.
Ngankam (Wolfsberger AC), Nkounkou (FC Turin), Dina Ebimbe (Stade Brest) et Simoni (1. FC Kaiserslautern) sont revenus à Francfort après avoir été prêtés la saison dernière ; leur éviction n’a donc rien de surprenant.
Quant à Batshuayi, son contrat courant jusqu’en 2027, ce mercato est la dernière chance pour l’Eintracht de percevoir une indemnité de transfert concernant l’attaquant, qui ne rentre plus dans les plans du nouvel entraîneur Adi Hütter.
- GEPA
Noah Futkeu devrait être transféré malgré ses excellentes performances sous les couleurs de Greuther Fürth.
Francfort a activé sa clause de rachat pour rapatrié Futkeu, auteur de 19 buts et 5 passes décisives lors de son prêt d’un an à Greuther Fürth, où il s’était imposé comme l’une des révélations de la 2^e division.
Cependant, le club aurait déjà décidé de ne pas s’appuyer sur le joueur de 23 ans pour l’exercice à venir et envisage de le céder à bon prix à un autre club.
Après une saison en demi-teinte, la SGE doit par ailleurs réaliser une plus-value significative sur le marché des transferts pour équilibrer ses finances. Huitième de Bundesliga, le club a manqué la qualification pour les compétitions européennes.
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