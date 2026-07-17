Selon les informations disponibles, les six joueurs n’auraient plus d’avenir à l’Eintracht Francfort et devraient quitter le club dès cet été afin de générer des recettes de transfert.

Ngankam (Wolfsberger AC), Nkounkou (FC Turin), Dina Ebimbe (Stade Brest) et Simoni (1. FC Kaiserslautern) sont revenus à Francfort après avoir été prêtés la saison dernière ; leur éviction n’a donc rien de surprenant.

Quant à Batshuayi, son contrat courant jusqu’en 2027, ce mercato est la dernière chance pour l’Eintracht de percevoir une indemnité de transfert concernant l’attaquant, qui ne rentre plus dans les plans du nouvel entraîneur Adi Hütter.