En s'imposant de manière convaincante 6-0 (3-0) lors de son deuxième match de groupe contre le Qatar, le co-organisateur s'est ouvert grand la porte vers les huitièmes de finale ; cependant, la blessure effroyable d'Ismael Koné a considérablement tempéré l'ambiance de fête qui régnait au BC Place de Vancouver.
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Six buts, deux cartons rouges et une blessure effroyable : le Canada s'impose largement face au Qatar
« Nous voulions jouer un football qui électrise le public. Aujourd’hui, 40 millions de Canadiens pourront dire qu’ils étaient au stade. Quelle performance de notre équipe ! », a déclaré Jesse Marsch, l’entraîneur principal du Canada, tout sourire. Une grosse ombre a toutefois terni le tableau : la blessure de Kone.
Alors que le score était de 3-0, le milieu de terrain de 24 ans s’est apparemment gravement blessé à la jambe gauche suite à une faute d’Assim Madibo (51e) ; sa jambe présentait une déformation clairement visible. Les joueurs et les spectateurs étaient visiblement sous le choc ; Jonathan David, auteur d’un doublé, a dû être réconforté par ses coéquipiers, les larmes aux yeux.
« C’est une grande perte, mais il s’en sortira. Nous allons lui trouver les meilleurs médecins », a déclaré Marsch. Madibo, visiblement choqué, a reçu un carton rouge après consultation de la vidéo. Cette expulsion a provoqué une mêlée à la fin de la rencontre.
Auparavant, Cyle Larin (16e) et David, auteur d’un triplé (29e, 45e+3), avaient déjà déclenché l’euphorie dans les tribunes. Nathan Saliba, entré en jeu à la place de Kone (63e), un c.s.c. de Mohamed Manai (75e) et une nouvelle fois David (90e+2) ont encore alourdi le score pour le Canada, qui jouait alors à deux contre un – Homam Ahmed (34e) ayant déjà reçu un carton rouge pour le Qatar en première période après une faute en dernier recours.
Le Canada peut valider la première place de son groupe en cas de victoire contre la Suisse.
Lors de son dernier match de groupe face à la Suisse, son égal au classement, le 24 juin, le Canada peut encore s'emparer de la première place du groupe B. Un avantage non négligeable : le vainqueur de la poule disputera son seizième de finale, puis, le cas échéant, son huitième de finale à Vancouver.
Même sans Davies, le joueur du Bayern, de retour dans le groupe pour la première fois depuis mars 2025 après une blessure à la cuisse, les hôtes ont rapidement pris le contrôle de la rencontre. Un excès de zèle, poussé par près de 50 000 supporters ? On en fait abstraction. Les Rouges ont définitivement pris leurs marques après l’ouverture du score de Larin, qui a froidement repris le rebond d’un tir repoussé par le remplaçant de Davies, Richie Laryea.
Entré en jeu lors du match d’ouverture contre la Bosnie-Herzégovine (1-1), le joueur de 31 ans avait déjà sauvé un point au Canada en tant que joker. Depuis, les critiques s’étaient surtout concentrées sur le malchanceux David, pourtant incontesté en tant qu’attaquant numéro un. Marsch avait alors prévenu qu’il fallait « se préparer », car l’avant-centre de la Juventus finirait bien par trouver le chemin des filets. Promesse tenue : l’attaquant de 26 ans a d’abord ouvert le score d’une magnifique volée en pivot, avant de doubler la mise en reprenant un rebond.
Le Qatar avait depuis longtemps disparu des radars, et les supporters canadiens laissaient libre cours à leur joie. Puis, après la blessure de Koné, un silence pesant s’est installé ; sous les chants et les applaudissements, le milieu de terrain a finalement quitté la pelouse en saluant les spectateurs. Après son but, Saliba a brandi le maillot de son coéquipier.