Six buts, deux cartons rouges et une blessure effroyable : le Canada s'impose largement face au Qatar

« Nous voulions jouer un football qui électrise le public. Aujourd’hui, 40 millions de Canadiens pourront dire qu’ils étaient au stade. Quelle performance de notre équipe ! », a déclaré Jesse Marsch, l’entraîneur principal du Canada, tout sourire. Une grosse ombre a toutefois terni le tableau : la blessure de Kone.

Alors que le score était de 3-0, le milieu de terrain de 24 ans s’est apparemment gravement blessé à la jambe gauche suite à une faute d’Assim Madibo (51e) ; sa jambe présentait une déformation clairement visible. Les joueurs et les spectateurs étaient visiblement sous le choc ; Jonathan David, auteur d’un doublé, a dû être réconforté par ses coéquipiers, les larmes aux yeux.

« C’est une grande perte, mais il s’en sortira. Nous allons lui trouver les meilleurs médecins », a déclaré Marsch. Madibo, visiblement choqué, a reçu un carton rouge après consultation de la vidéo. Cette expulsion a provoqué une mêlée à la fin de la rencontre.

Auparavant, Cyle Larin (16e) et David, auteur d’un triplé (29e, 45e+3), avaient déjà déclenché l’euphorie dans les tribunes. Nathan Saliba, entré en jeu à la place de Kone (63e), un c.s.c. de Mohamed Manai (75e) et une nouvelle fois David (90e+2) ont encore alourdi le score pour le Canada, qui jouait alors à deux contre un – Homam Ahmed (34e) ayant déjà reçu un carton rouge pour le Qatar en première période après une faute en dernier recours.