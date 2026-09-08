Simone Inzaghi : après 47 matches consécutifs, son Al-Hilal perd pour la première fois

Énorme surprise en Saudi Pro League : le Neom de Christophe Galtier s’impose nettement 2-0 sur le terrain d’Al-Hilal de Simone Inzaghi et inflige au leader sa première défaite dans le temps réglementaire depuis l’arrivée du technicien italien en Arabie saoudite.





Pour l’ancien entraîneur de l’Inter et de la Lazio, il s’agit d’un coup d’arrêt qui met fin à une impressionnante série de 47 matches consécutifs sans défaite dans les 90 minutes, en prenant en compte la Saudi League, la Ligue des champions asiatique et les coupes nationales. C’est un but contre son camp de Kalidou Koulibaly, autre vieille connaissance de la Serie A, qui a débloqué la rencontre, en envoyant le ballon dans ses propres filets pour l’ouverture du score du Neom. En fin de match, Amadou Koné a ensuite inscrit le but du break, scellant définitivement le sort de la rencontre.



