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Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Simone Inzaghi : après 47 matches consécutifs, son Al-Hilal perd pour la première fois

S. Inzaghi
Saudi Pro League
Al-Hilal

Premier K.-O. en 90 minutes pour l’ancien entraîneur de l’Inter et de la Lazio depuis son arrivée en Arabie

Énorme surprise en Saudi Pro League : le Neom de Christophe Galtier s’impose nettement 2-0 sur le terrain d’Al-Hilal de Simone Inzaghi et inflige au leader sa première défaite dans le temps réglementaire depuis l’arrivée du technicien italien en Arabie saoudite.


Pour l’ancien entraîneur de l’Inter et de la Lazio, il s’agit d’un coup d’arrêt qui met fin à une impressionnante série de 47 matches consécutifs sans défaite dans les 90 minutes, en prenant en compte la Saudi League, la Ligue des champions asiatique et les coupes nationales. C’est un but contre son camp de Kalidou Koulibaly, autre vieille connaissance de la Serie A, qui a débloqué la rencontre, en envoyant le ballon dans ses propres filets pour l’ouverture du score du Neom. En fin de match, Amadou Koné a ensuite inscrit le but du break, scellant définitivement le sort de la rencontre.


  • Inzaghi avait bouclé la saison dernière invaincu, sans toutefois parvenir à remporter les trophées les plus importants : en championnat, Al-Hilal avait été privé du sacre par Al-Nassr de Cristiano Ronaldo, tandis qu’en Ligue des champions asiatique, l’élimination était arrivée aux tirs au but contre Al-Sadd de Roberto Mancini.

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