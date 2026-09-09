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Jonathan David JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Simeone sur le rôle de Jonathan David : « Il peut nous apporter de la vitesse, surtout sur le côté droit »

J. David
Juventus FC
Atlético Madrid

L’entraîneur de l’Atlético de Madrid parle de l’attaquant canadien, prêté par la Juventus

Diego Simeone, entraîneur de l'Atlético de Madrid, évoque Jonathan David, attaquant canadien né en 2000 prêté aux Colchoneros par la Juventus.


Interrogé par Sky Sport à la veille du match contre Liverpool, comptant pour la première journée de la phase de championnat de la Ligue des champions, le technicien argentin déclare : "David ? Il nous apporte de la vitesse, surtout sur le côté droit et cette capacité à attaquer la profondeur que nous n’avions pas dans l’effectif, seulement avec Giuliano ou Llorente qui peuvent le faire de ce côté, mais lui peut le faire davantage dans l’axe".

"Quand il est arrivé, je lui ai dit que nous avions besoin de retrouver le joueur qu’il était à Lille. Ce qu’il était il y a deux ans, il l’a en lui et il doit le retrouver", rapporte TuttoJuve.com.

  • Lors de la saison 2025-2026, à la Juventus, David a disputé 45 matches, inscrivant 8 buts, tandis que lors de la saison 2024-2025, à Lille, le Canadien né en 2000 avait disputé 49 matches, en marquant 25. Cette saison, pour le moment, David n’a pas encore joué avec son nouveau maillot.

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