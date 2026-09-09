Simeone sur le rôle de Jonathan David : « Il peut nous apporter de la vitesse, surtout sur le côté droit »

Diego Simeone, entraîneur de l'Atlético de Madrid, évoque Jonathan David, attaquant canadien né en 2000 prêté aux Colchoneros par la Juventus.





Interrogé par Sky Sport à la veille du match contre Liverpool, comptant pour la première journée de la phase de championnat de la Ligue des champions, le technicien argentin déclare : "David ? Il nous apporte de la vitesse, surtout sur le côté droit et cette capacité à attaquer la profondeur que nous n’avions pas dans l’effectif, seulement avec Giuliano ou Llorente qui peuvent le faire de ce côté, mais lui peut le faire davantage dans l’axe".

"Quand il est arrivé, je lui ai dit que nous avions besoin de retrouver le joueur qu’il était à Lille. Ce qu’il était il y a deux ans, il l’a en lui et il doit le retrouver", rapporte TuttoJuve.com.