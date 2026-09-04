L'Atlético Madrid se déplace au stade San Mamés pour affronter l'Athletic Bilbao, demain samedi, dans le cadre de la quatrième journée du championnat d'Espagne, lors d'un match qui marque le retour de Julian Alvarez dans la liste de l'Atleti, après la fermeture du marché des transferts et le maintien du joueur dans la forteresse du Metropolitano, sa volonté de rejoindre le Barça s'étant évaporée.

Comme prévu, le joueur argentin a concentré l'essentiel de l'attention lors de la conférence de presse tenue par l'entraîneur Diego Simeone avant la rencontre.

Le journal Sport a rapporté les déclarations de Simeone lors de la conférence de presse, où il a déclaré : « Alvarez s'entraîne très bien, et demain il figurera dans la liste des convoqués et fera partie du groupe qui se rendra à Bilbao pour disputer le match. »

L'entraîneur argentin a insisté : « Nous attendons le meilleur d'Alvarez, comme nous attendons le meilleur de tous ses coéquipiers. »

Lorsqu'on lui a demandé avec insistance comment Alvarez avait pu changer sa situation, l'entraîneur n'a pas évoqué sa participation comme titulaire ou son passage sur le banc lors de la conférence de presse, qui n'a duré que 6 minutes, mais il a livré une longue réflexion, soulignant que le joueur avait devant lui une occasion d'apprendre dans la vie.

Simeone a déclaré : « Je veux être très clair. Pour moi, la vie est pleine d'opportunités. Et c'est peut-être là l'occasion qui s'est présentée à Julian Alvarez pour mettre de l'ordre dans beaucoup de choses dans sa vie. »

Il a ajouté : « Nous passons tout notre temps à apprendre, et malheureusement nous passons énormément de temps à porter des jugements. Nous jugeons tous, celui-ci et celui-là. Nous devons juger moins et nous soucier davantage d'apprendre. »

Il a poursuivi : « Je pense que le pas que Julian franchira dans sa vie sera un pur apprentissage. Et il a l'occasion que toutes les choses qu'il doit résoudre en lui fassent de lui une meilleure personne. »

Simeone a conclu ses propos sur Alvarez en affirmant que son unique souhait était de le voir heureux : « Le voir heureux, c'est ce que nous voulons. Qu'il aille bien et qu'il soit heureux, qu'il se sente à l'aise et qu'il nous offre des buts. »

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