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Simeone : nous voulons rendre Álvarez heureux, et le scénario de 20 ans ne changera pas

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Athletic Bilbao vs Atlético Madrid
Athletic Bilbao
Atlético Madrid
D. Simeone
J. Alvarez
J. David
M. Llorente
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Real Madrid
Espagne

Nous attendons mieux d'Alvarez : il faut moins juger les gens

L'Atlético Madrid se déplace au stade San Mamés pour affronter l'Athletic Bilbao, demain samedi, dans le cadre de la quatrième journée du championnat d'Espagne, lors d'un match qui marque le retour de Julian Alvarez dans la liste de l'Atleti, après la fermeture du marché des transferts et le maintien du joueur dans la forteresse du Metropolitano, sa volonté de rejoindre le Barça s'étant évaporée.

Comme prévu, le joueur argentin a concentré l'essentiel de l'attention lors de la conférence de presse tenue par l'entraîneur Diego Simeone avant la rencontre.

Le journal Sport a rapporté les déclarations de Simeone lors de la conférence de presse, où il a déclaré : « Alvarez s'entraîne très bien, et demain il figurera dans la liste des convoqués et fera partie du groupe qui se rendra à Bilbao pour disputer le match. »

L'entraîneur argentin a insisté : « Nous attendons le meilleur d'Alvarez, comme nous attendons le meilleur de tous ses coéquipiers. »

Lorsqu'on lui a demandé avec insistance comment Alvarez avait pu changer sa situation, l'entraîneur n'a pas évoqué sa participation comme titulaire ou son passage sur le banc lors de la conférence de presse, qui n'a duré que 6 minutes, mais il a livré une longue réflexion, soulignant que le joueur avait devant lui une occasion d'apprendre dans la vie.

Simeone a déclaré : « Je veux être très clair. Pour moi, la vie est pleine d'opportunités. Et c'est peut-être là l'occasion qui s'est présentée à Julian Alvarez pour mettre de l'ordre dans beaucoup de choses dans sa vie. »

Il a ajouté : « Nous passons tout notre temps à apprendre, et malheureusement nous passons énormément de temps à porter des jugements. Nous jugeons tous, celui-ci et celui-là. Nous devons juger moins et nous soucier davantage d'apprendre. »

Il a poursuivi : « Je pense que le pas que Julian franchira dans sa vie sera un pur apprentissage. Et il a l'occasion que toutes les choses qu'il doit résoudre en lui fassent de lui une meilleure personne. »

Simeone a conclu ses propos sur Alvarez en affirmant que son unique souhait était de le voir heureux : « Le voir heureux, c'est ce que nous voulons. Qu'il aille bien et qu'il soit heureux, qu'il se sente à l'aise et qu'il nous offre des buts. »

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  • Sevilla FC v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Simeone adresse un message à la nouvelle recrue

    Au-delà de Julian Alvarez, Simeone a également évoqué deux noms marquants : Marcos Llorente et Jonathan David.

    Concernant le joueur espagnol, qui a annoncé hier jeudi sa retraite internationale avec la sélection espagnole, Simeone a assuré qu'il jouerait avec l'Atlético Madrid jusqu'à ce qu'il en décide lui-même autrement.

    Il a souligné : « Il a une clarté impressionnante dans ses idées. Il sait que la décision qu'il a prise au sujet de la sélection correspond à ce qu'il ressent. Je le félicite, car l'ego nous pousse toujours à rester plus longtemps dans un endroit où l'on ne se sent peut-être plus à notre place. Et lui fait ce qu'il ressent. »

    Quant à l'attaquant canadien, Simeone lui a demandé de s'adapter rapidement et de retrouver son meilleur niveau, celui qu'il avait perdu lors de son expérience avec la Juventus.

    Il a insisté : « Nous avons besoin du joueur de Lille, et nous avons déjà discuté avec lui. Il peut nous aider grâce à ses caractéristiques. J'ai besoin qu'il s'adapte le plus rapidement possible, mais nous le voyons très enthousiaste et animé d'une grande envie. »

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  • Diego SimeoneGetty Images

    Ce qui se produit depuis plus de 15 ou 20 ans ne changera pas

    Après la clôture du marché des transferts, Simeone a conservé le même discours que celui adopté lors d'autres saisons, compte tenu de la différence de volume de dépenses entre le Barça, le Real Madrid et le reste des clubs.

    L'entraîneur a déclaré : « Ce qui se passe depuis plus de 15 ou 20 ans ne changera pas. Il y a le Real Madrid et le Barça, puis nous qui venons derrière eux et tentons de nous en rapprocher autant que possible pour pouvoir rivaliser. »

    Simeone a néanmoins tenu à féliciter publiquement Mateu Alemany au moment d'évaluer le mercato de l'Atlético Madrid.

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