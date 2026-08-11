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Diego SimeoneGetty Images

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Simeone ignore Álvarez et encense Mbappé et Yamal : « La pression me tue à l'Atlético »

D. Simeone
Atlético Madrid
LaLiga
A. Griezmann
J. Alvarez
FC Barcelone
Real Madrid
L. Yamal
Kylian Mbappé
Argentine
France
Espagne

Après 15 ans de solidité et de combat sur la ligne de touche, Diego Simeone brise le silence et dévoile l'autre visage de son parcours légendaire avec l'Atlético Madrid, entre le plaisir des débuts, le poids des attentes et la pression de la rivalité avec les deux géants d'Espagne.

Dans un long entretien accordé au magazine français « France Football » et repris par le journal français « L'Équipe », Simeone a affirmé que la longévité dans un même club exige un renouvellement permanent, en expliquant : « J'ai été contraint de reconstruire l'équipe à de nombreuses reprises, en m'appuyant sur les qualités des joueurs qui nous ont rejoints, et c'est indispensable pour durer de longues années. »

  • La philosophie de la victoire et de la pression

    Concernant le débat permanent sur son style de jeu, le technicien argentin a expliqué que tous les entraîneurs partagent un même objectif, celui de gagner, mais il s'est demandé avec ironie si les tenants d'une approche offensive seraient capables de conserver le même style en dirigeant d'autres équipes sans encaisser davantage de buts.

    Au cours de l'entretien, « El Cholo » a reconnu que le poids de la responsabilité s'était accru au fil des années : « Tout ce poids que je ressens aujourd'hui, après 15 ans, je ne le ressentais pas lors des trois ou quatre premières saisons. » 

    Il a poursuivi : « J'étais libre et serein, gagner était un plaisir, alors qu'aujourd'hui, ce n'est plus qu'un soulagement. Nous souffrons parce que nous avons hissé le club à un niveau où nous sommes devenus plus exposés et soumis à une pression énorme. »

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  • La concurrence avec le Real Madrid et le Barça

    Simeone a évoqué en toute franchise la difficulté de la concurrence en Espagne, soulignant que l'Atlético doit toujours être à son maximum de concentration, contrairement au Real Madrid et au Barcelone. 

    L'entraîneur argentin a déclaré, dans : « Un seul but leur suffit pour gagner, car Mbappé ou Lamine Yamal peuvent surgir à tout moment et marquer. À nous, fournir un maximum d'efforts ne suffit pas pour gagner, car le Barcelone et le Real Madrid sont rarement en dessous de leur niveau en même temps. »

  • Il a ignoré le dossier le plus important : Julian Alvarez

    Diego Simeone a éludé toute discussion concernant la situation de Julian Alvarez, bien qu'il soit devenu l'un des visages les plus en vue au sein de l'Atlético Madrid. L'entraîneur argentin n'a pas abordé la position de son compatriote au sujet des négociations avec Barcelone, préférant se concentrer sur d'autres questions telles que la solidité défensive, le poids des responsabilités et la concurrence du Real Madrid et de Barcelone.

    Par ce silence délibéré, Simeone a semblé vouloir s'éloigner sciemment de la polémique entourant son jeune joueur, qu'il s'agisse de son adaptation au style de l'équipe, de son rôle attendu lors de la nouvelle saison, ou même de son départ éventuel vers l'un des concurrents. 

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  • Le marché des transferts et la solidité défensive

    Au sujet de la préparation de la nouvelle saison, Simeone a rassuré les supporters des Rojiblancos, en affirmant sa confiance envers la direction du club : « Le club déploie des efforts intenses, et il reste encore du temps jusqu'au 1er septembre. » 

    L'entraîneur argentin a poursuivi ses propos en déclarant : « Je suis convaincu que la direction du club madrilène me fournira les outils nécessaires pour être compétitif, comme elle l'a toujours fait. »

    Il a défini sa principale exigence technique en ces termes : « J'aimerais que nous retrouvions notre solidité défensive que nous avons perdue, car la saison dernière, en particulier en Ligue des champions, nous avons offert une prestation défensive très faible. » 

    Il a ajouté : « Nous avons atteint les demi-finales, alors imaginez comment nous avons dû attaquer, une chose que personne n'apprécie parce que nous sommes l'Atlético Madrid. » Il a également demandé aux joueurs du milieu de terrain de marquer davantage de buts.

  • Griezmann et le côté humain

    Au sujet de sa relation avec sa star Antoine Griezmann, il a dévoilé un aspect humain touchant : « J'ai beaucoup de chance. Nous avons construit une relation formidable, mes filles sont amies avec ses enfants, j'ai eu la chance de travailler avec un génie, je suis très ému quand je parle de lui. »

    Il a conclu ses propos en affirmant que sa motivation à rester n'est pas de battre les records de Wenger ou de Ferguson, mais l'énergie et l'humilité de continuer, soulignant que son objectif est de réduire l'écart de temps entre les titres de championnat, après l'avoir ramené de 18 ans avant son arrivée en 2011 à 7 ans entre les titres de 2014 et 2021.