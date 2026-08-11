Après 15 ans de solidité et de combat sur la ligne de touche, Diego Simeone brise le silence et dévoile l'autre visage de son parcours légendaire avec l'Atlético Madrid, entre le plaisir des débuts, le poids des attentes et la pression de la rivalité avec les deux géants d'Espagne.

Dans un long entretien accordé au magazine français « France Football » et repris par le journal français « L'Équipe », Simeone a affirmé que la longévité dans un même club exige un renouvellement permanent, en expliquant : « J'ai été contraint de reconstruire l'équipe à de nombreuses reprises, en m'appuyant sur les qualités des joueurs qui nous ont rejoints, et c'est indispensable pour durer de longues années. »