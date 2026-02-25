« Si c'est vrai, je ne peux pas l'accepter » - Gianluca Prestianni mis en garde par un coéquipier du Benfica après des accusations de racisme

Dans une interview révélatrice accordée à Pickx+ Sports, Lukebakio a admis que les retombées du match contre le Real Madrid avaient créé une atmosphère difficile au sein de l'équipe. « C'est une situation particulière. Et j'avoue que je ne sais pas comment la gérer. J'en ai beaucoup parlé dans le passé avec d'autres personnes, me demandant comment réagir si cela m'arrivait un jour, car généralement, on vit cela de loin », a expliqué l'attaquant.

Lukebakio a reconnu que si les joueurs sont conscients du bruit qui entoure l'affaire, ils ne connaissent pas encore les faits définitifs de l'échange. « C'est vrai que les gens parlent et spéculent. Mais au final, nous ne savons pas ce qu'il a réellement dit », a-t-il ajouté, soulignant le manque d'informations qui a permis à la controverse de s'envenimer.